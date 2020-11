Los looks con los que Lady Di seguiría siendo un icono de la moda y que todas queremos llevar hoy

Recuerdo el día que falleció. Habíamos vuelto de la playa ese mismo día y, mientras deshacíamos maletas, la radio de fondo nos daba la noticia. Lady Di había muerto en un accidente de coche. Tenía seis años, pero aquella noticia me impactó. Días antes, un amigo de mi padre me había comprado, en lo que por aquel entonces todavía se denomina veinte duros, un anillo al que bautizó como el anillo de Lady Di. De plástico pero con un enorme pedrusco azul en el centro (deduzco que también de plástico), aquel anillo me hizo sentir como una princesa (que me perdonen los detractores de Disney).

Cuando supe de su muerte, corrí a colocarme el anillo, como si esa pequeña joya estableciese una especie de vínculo cósmico entre la princesa Diana y yo. También recuerdo que los días sucesivos los medios empezaron a especular sobre su muerte y que a las pocas semanas lanzaron una serie sobre la vida de la princesa.

El vínculo que el anillo había establecido entre ella y yo me empujaba a tragarme todo lo relacionado con la figura de Lady Di. Aunque un biopic sobre las desdichas de la princesa fuera too much para una cría de primaria. El caso es que, desde entonces, mi simpatía hacia la princesa no ha hecho más que crecer y, con independencia de cómo fuera su vida y el morbo que ella suscita, puedo afirmar que pertenezco a esa generación que nada supo de Lady Di pero cuya figura ha marcado un antes y un después.

Sobre todo en lo que a moda respecta. Si sus estilismos siempre han sido míticos y ahora la serie The Crown los recrea a la perfección, es el momento de que rescatemos los looks de la princesa que, a pesar de los años, siguen siendo todo un referente en el mundo de la moda. Las tendencias son efímeras, lo sabemos, pero los looks de Lady Di podremos llevarlos y acertar aunque pasen cien años.

Falda 'midi' y blusa con mangas abullonadas

Las faldas 'midi', además de ser muy favorecedoras, son una pieza clave a la hora de crear un estilismo elegante. Pero, aunque ahora sean una absoluta tendencia, Lady Di ya apastó por llevarlas en los años 80. Esta prenda era una de sus favoritas y no dudaba en lucirlas acompañadas de una blusa y un cinturón maxi. En esta ocasión, la princesa combina su falda midi con una blusa en el mismo color y las mangas ligeramente abullonadas. La clave de su outfit son los enormes botones dorados que adornan tanto la falda como la blusa.

Un 'look' con americana y mocasines

Si algo caracterizó a Lady Di es que tenía un don para llevar a otro nivel sus looks más informales. Amante de los estilismos sencillos, la princesa solía apostar por pantalones de talle alto y una prenda básica por arriba. Este outfit es perfecto porque la princesa consigue darle un toque muy glamuroso al apostar por una americana en tonos verdes. ¿Lo mejor de look? Sus mocasines, que, por cierto, estás muy de moda esta temporada. Este look que Diana lució hace cuarenta años es la opción perfecta para ir a la oficina mañana e ir completamente a la moda.

Un clásico vestido blanco

¿Hay algo más clásico que un vestido blanco? Clásico y sencillo, el vestido blanco (junto al LBD) es esa eterna prenda de fondo de armario que nos puede salvar el outfit en más de una ocasión. La princesa Diana apostó por un vestido blanco con un diseño realmente sencillo, pero supo darle el toque sofisticado con los complementos. Un collar y maxi pendientes a juego y un bolso minimalista hacen convierten este look en caballo ganador pasen los años que pasen.

Falda lápiz y blusa con mangas abullonadas

Reconozco que no es la mejor foto de Lady Di, pero es que su look es de otro planeta. Falda lápiz en color blanco, camisa de estampado negro muy vaporosa y con las mangas abullonadas y un toque especial con un cinturón que marca todavía más la cintura de Lady Di, nada más. La princesa apuesta por unas manoletinas en negro para darle un punto informal a su estilismo, que podemos copiar perfectamente en bautizos y comuniones, por ejemplo.

Un dos piezas con maxi solapas

Quizás es una propuesta demasiado ochentera, pero si sigues las tendencias de moda te habrás dado cuenta de que los trajes sastre (en cualquiera que sea su variedad) son los grandes triunfadores de la temporadas. Además, las solapas maxi, como las que lleva Lady Di en esta ocasión, también han irrumpido fuerte esta temporada. La princesa no arriesga, pero gana al apostar por un diseño blanco y negro que es todo un lookazo.

Vaqueros y camisa blanca

El look más básico de toda la historia de los estilismos pero que Lady Di sabe lucir sin perder un ápice de glamour. El tándem camisa blanca y vaqueros es siempre un acierto, sobre todo si se trata de unos vaqueros de tiro alto como estos. Terminado el reinado de los pitillo, este año se abre un hueco en nuestro armarios el pantalón clásico que lucía siempre Lady Di, el mom jean, y apostar por lucirlo como ella es una forma sencilla de darle rollazo a nuestro estilismo.

Pantalón de tiro alto y camisa rosa

Lady Di era la reina de los estilismos informales. Siempre solía apostar por unos pantalones de tiro muy alto, que a ella le favorecían un montón, y una camisa remetida por dentro. Completaba el look con un cinturón que le marcase todavía más la cintura y con el que conseguía, sin duda, el efecto deseado. Es una propuesta igual de sencilla que la anterior, pero es que en lo sencillo está la clave del éxito. Siempre.

Cuadros vichy

Puede que su look parezca demasiado azucarado, pero demuestra que era la mejor a la hora de darle un toque personal a las tendencias. Con un pantalón de cuadros vichy y un jersey, la princesa consigue un look muy original y personal al apostar por los tonos rosas. El estampado de vichy nunca ha dejado de ser tendencia y los jerséis son un must que nos acompaña todos los inviernos. Por eso, este look, a priori almibarado, es ideal para cualquiera de estos días.

Jersey 'oversize' y zapatillas deportivas

Lo único que demuestra que esta foto no se sacó ayer es que Lady Di falleció hace más de veinte años. Por lo demás, la imagen podría haberse tomado cualquier día de esta semana, por la apuesta de estilo de la princesa no puede estar más de actualidad. Es el año de los jerséis oversize y las zapatillas deportivas también están pisando fuerte, así que no se me ocurre mejor opción que la de Lady Di para los looks más informales de la temporada.

Sudadera 'oversize' y maxi bolso

Hasta para ir de sport hay que tener clase y Lady Di la tenía toda. Sólo ella era capaz de llevar una sudadera oversize, que tanto se llevan este año, y darle un toque de glamour combinándola con un maxi bolso negro. No es necesario que le copiemos lo del bolso, pero si ella va divina con una maxi sudadera, ¿por qué no nosotras?

Pantalón 'flare' y camisa en tonos amarillos

Duelo de estilo entre dos reinas de la moda. Aunque, personalmente, considero que la apuesta de Lady Di es mucho más atemporal. Compuesta por un pantalón flare y camisa de mangas cortas que ella enmarca perfectamente con un cinturón, su propuesta de estilo está tan de moda, que verla en versión mono en pequeñas y grandes firmas ha sido la tónica dominante de esta primavera-verano.

Abrigo 'oversize'

Todo lo que se lleva ahora, ya lo ha llevado antes Lady Di. Es el caso de los abrigos oversize que, si bien son una tendencia absoluta esta temporada, Lady Di ya decidió apostar por ellos a principios de los noventa. En esta ocasión, la princesa va de sport pero resulta elegante al acompañar su outfit del maxi abrigo, un clásico bolso negro y un pañuelo anudado al cuello.

Jersey tipo polo

Un look para estar totalmente in love con él. Súper informal, el estilismo de Lady Di destaca por el jersey tipo polo de rayas en tonos pastel que funciona a la perfección con unos pantalones blancos. Como era de esperar, el jersey que luce Lady Di es una súper tendencia esta temporada, por lo que su sencillo estilismo no puede estar más de moda ahora mismo.

Abrigo rosa

Antes de que Emily in Paris llegara para decirnos que el rosa era un color que molaba, Lady Di ya había lucido este espectacular conjunto en rosa chicle. Compuesto de falda y abrigo, este look es una de las apuestas que consagran a Lady Di como todo un referente en el mundo de la moda. De seguir viva, seguro que había apostado por lucirlo en muchas ocasiones y, de haber sido amigas, nuestra reina Letizia se lo habría pedido para alguna que otra ocasión.

Chaqueta torera

El más ochenteros de todos los looks de esta selección. Pero, ¿y qué? La moda de los ochenta siempre es icónica y este año, tanto los ochenta como los noventa, pisan bastante fuerte. Si eres fan de esas décadas, este estilismo te encantará. No sé si mola más la chaqueta tipo torerita, sus enormes solapas, la combinación del blanco y el azul eléctrico o la fantasía de sombrero que Lady Di lleva sobre la cabeza. Una auténtica fantasía de look, lo mires por dónde lo mires.

Vestido de lentejuelas

Mucho se habla de las lentejuelas este año pero poco se menciona ese espectacular look de Lady Di del que poco o nada se puede decir. Ceñido, con un ligero escote en forma de corazón y tirantas enlazadas por detrás del cuello, este vestido de cóctel es el sueño de cualquier cría de seis años que se crea la princesa Diana sólo por llevar un anillo de los veinte duros. Y, como además de espectacular es atemporal, el sueño de esa cría siempre podrá hacerse realidad y lucir un vestidazo similar.

El mítico vestido negro

Corría el año 1985 cuando, un viaje oficial a EEUU, John Travolta y Lady Di se convirtieron en el centro de todas las miradas. Cuenta la leyenda que, un jovencísimo Travolta, al ver a Diana no dudó en sacarla a bailar. Aunque las malas lenguas dicen que fue Nancy Reagan (esposa del, por aquel entonces, presidente de EEUU Ronald Reagan) la que invitó al protagonista de Grease a sacar a bailar a la princesa. Sea como fuera, aquella es una de las escenas más míticas de la vida de Lady Di y su vestido negro uno de los más míticos d la historia de la moda. Y, obviamente, su diseño es tan atemporal que podemos inspirarnos en él en nuestros futuros vestidos de cóctel.

Vaqueros y un tres cuartos

No es de los más espectaculares, pero es de mis preferidos. Este look, compuesto de unos vaqueros, una camiseta básica y una americana en versión tres cuartos, es la prueba de que no importa lo sencillo que sea un estilismo si se tiene clase y estilo. Si por aquel entonces ya todas lo llevaban, ahora sigue siendo una apuesta de éxito para nuestros días más informales.