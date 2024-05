Adri Rodríguez, capitán del Xerez CD: "Nos quedan dos balas y no podemos fallar"

Adri Rodríguez, capitán del Xerez CD y futbolista del Gerena la pasada temporada, encara el partido decisivo de este domingo (12:00) en Chapín ante su exequipo con ilusión y a la vez con cautela, asegura que no pueden relajarse para quedarse con los tres puntos y avisa del potencial del rival. El empate a cero logrado por el Deportivo este miércoles en Lucena (0-0) le mantiene al frente de la clasificación con un punto más que los aracelitanos, pero les sigue dejando sin margen de error. Para ascender esta jornada necesitan ganar y que su rival tropiece en su cita en el Martínez Pirri frente al Ceuta B. Es el sueño de todos los xerecistas, pero nadie quiere lanzar las campanas al vuelo porque no es fácil.

El centrocampista azulino detalla que "se nos ha complicado todo porque nosotros mismos nos hemos complicado la vida, esto es el Xerez CD y aquí las cosas nunca son fáciles. Si echamos la vista atrás y pensamos en los puntos que nos dejamos ante Bollullos, Coria o Ayamonte... Lo podíamos tener casi todo listo. La verdad que al margen de todo eso, estamos teniendo una pizca de mala suerte últimamente. Al principio, todas las nuestras iban para adentro y ahora, nos tiran una vez de su casa y la ponen en la escuadra. El fútbol son dinámicas".

El punto cosechado en Lucena lo considera "bueno. Sabíamos que era un partido complicado y el punto es importante, aunque salimos a ganar, ya que el triunfo nos hubiese dado una ventaja considerable. La presión es nuestra, somos el Xerez CD y lo que tenemos nosotros detrás no es lo que tienen ellos. El partido fue muy táctico, con mucho balón parado, que es donde ellos son fuertes y lo hacen bien, y nosotros intentábamos tener la pelota y jugarla para intentar someterles".

La clave "Debemos ser nosotros mismos, salir desde el minuto uno a por ellos, saber sufrir y luego conocer el resultado del Lucena"

Adri, de todos modos, ya ha pasado página y está centrado en el compromiso vital de este domingo ante sus excompañeros. "Ya no hay más. No podemos relajarnos porque sabemos lo que nos pasa cuando nos relajamos, que nos llegan una vez y nos marcan. Hay que intentar que no nos lleguen. Los números del Gerena están ahí, tienen muy buen equipo. Estuve el año pasado con ellos, se quedaron los mejores y han firmado bien" y advierte que "este partido va a ser complicado y puede ser el más importante junto al del Lucena. Aquí y en el partido del Lucena en Ceuta se decide casi todo. De todos modos, tenemos que mirarnos sólo nosotros mismos porque si ganamos nuestros partidos nos da igual lo que hagan ellos. Yo lo he comentado en el vestuario, que no quiero saber nada del resultado del Lucena hasta que no termine el partido...".

En un compromiso tan importante, la clave la coloca en "ser nosotros mismos y mantener nuestra identidad. En el vestuario lo comentamos y el míster también nos lo ha dicho, no sabemos jugar a otra cosa. Tenemos que salir desde el primer minuto a por ellos, llevar el mando, que se les haga largo el partido, lo que pasa es que ellos también juegan, tienen futbolistas buenos y hay que saber sufrir. Estamos en un club con mucha historia, que ha estado en Primera, pero estamos en Tercera y somos jugadores de Tercera. Hay que entender también que las cosas, a veces, no salen bien y la afición ahí debe estar con nosotros como viene estando".

Y la cita se la espera "dura y complicada. Ellos no tienen nada que perder y ese tipo de equipos me causan mucho respeto, se toman Chapín como un escaparate y, encima, son muy buenos. El partido perfecto es resolverlo pronto y matarlo para que no nos suceda lo mismo que con el Ayamonte. Ojalá nos quedemos con los tres puntos y que el Lucena empate o pierda y se acabe todo. Pero eso está fuera de nuestro alcance, nosotros tenemos que ganar y si el Lucena también lo hace, pues a Espiel a ganar también".

El peso de la historia "Es precioso y un orgullo jugar en el Xerez CD pero resta años de vida, tengo 29 y parece que tengo 40; la presión es una mochila"

Y para la afición sólo tiene palabras de elogio, "no tenemos ni una sola queja y creo que nuestros seguidores tampoco pueden reprocharle nada al equipo. El correr, el compromiso, darlo todo, que en otras temporadas se ha echado en falta, esta temporada existe todo. Te pueden salir las cosas mejor o peor, pero el tema de sudar la camiseta está implantado en el vestuario, aquí no hay nadie que no corra. La temporada es buena y los números lo dicen, pero, aún así, soy de los que me enfado mucho en el vestuario. Vamos muy bien, el Lucena va pinchando, nos vamos a seis puntos y, de repente, nos ponemos a uno. Me da coraje, hay mucho en juego, ascender con este escudo es muy importante, con todos mis respetos hacia otros clubes de Tercera. La masa social que nos sigue es brutal y aquí hay mucha repercusión".

Por último, también confiesa que si el Xerez CD no logra el ascenso directo y tiene que jugar play-off después de estar gran parte de la temporada arriba sería "un palo. Eso es una mochila que llevamos en lo alto y no es fácil portarla. Para cualquier segundo, estar a un punto del líder es una motivación extra pero para nosotros, aunque también hemos estado segundos, es tener miedo a perder lo que hemos tenido cerca todo el año. La gente no lo entiende, pero este club pesa mucho y hay futbolistas que no están acostumbrados, me pasa hasta a mí a veces. Es que jugar en el Xerez resta años de vida, tengo 29 y parece que tengo 40. Es precioso y un orgullo jugar aquí, pero la presión está ahí. Yo he tenido la suerte de jugar siempre en clubes importantes, en los que el reto siempre era estar arriba y con exigencias máximas, como San Fernando, el otro Xerez, el Betis B, pero el Xerez CD es que pesa tela... Esperemos que todo salga bien y a ver si finiquitamos el ascenso. Nos quedan dos balas y no podemos fallar. Esto es el Xerez, picha...".