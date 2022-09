Alberto García asegura que el Xerez CD tiene plantilla "para pelear por estar arriba"

El jugador del Xerez CD Alberto García ha declarado durante su presentación como nuevo integrante de la plantilla que "hay equipo" para "pelear por la zona alta" en el Grupo 10 de la Tercera Federación que comienza este fin de semana. El de Lucena ha aterrizado en el Deportivo para jugar como mediocentro y también para competir con Ramón en el lateral derecho, aunque ha confesado que es en la primera demarcación "donde me encuentro más cómodo".

El futbolista cordobés, de 24 años, ha agradecido "a la dirección deportiva y al club" el apoyo que le ha mostrado "desde el primer momento a pesar de que vengo de una racha complicada por el COVID, lesiones y demás" y se ha mostrado "dispuesto a dar todo por el escudo".

Los primeros contactos fueron hace dos semanas y "llegamos relativamente rápido a un acuerdo". Manolo Fernández, vocal del consejo de administración azulino y hombre fuerte en la parcela deportiva conocía a Alberto García de su etapa en el Sanluqueño. "Me propuso un poco la idea del club, nos sentamos y la verdad es que en cuestión de pocos días pudimos llegar a un acuerdo", apunta.

Para el lucentino, llegar al Xerez CD "es motivo de mucho orgullo y responsabilidad, un peso bonito porque el Xerez es un club histórico y debemos actuar en consecuencia de eso. Estoy con muchas ganas de empezar la competición con la afición y en nuestro estadio", afirmaba durante la presentación que se ha desarrollado en Ragoh Interiorismo, uno de los patrocinadores de la entidad.

García se incorporó al grupo la pasada semana y pese a perderse gran parte de la pretemporada cree que físicamente está bien: "Tal vez me queda un poco en cuestión de ritmo, he estado entrenando cerca de casa y no he parado, pero me falta la dinámica de grupo".

El futbolista es mediocentro y se adapta al lateral derecho, aunque afirma que es en el centro del campo donde se desenvuelve con más soltura: "Cuando me siento a hablar con Manolo, me propone esa idea porque sabe que yo he jugado en la posición de lateral un tiempo. En principio vengo en mi posición, pero si el equipo requiere que juegue en el lateral, yo estoy totalmente abierto a jugar ahí porque ya lo he hecho, no me supone ningún problema porque yo vengo para ayudar".

De la plantilla, señala que "por lo que veo en entrenamientos, me gusta mucho y creo que por plantilla y por lo que percibo de ambiente en el vestuario deberíamos estar en la zona alta peleando por los puestos de arriba, luego la competición dictará sentencia y a lo mejor hay equipos que no esperamos que estén arriba que luego sí están, hay malas rachas... pero veo bastante nivel en el equipo".

Entre los favoritos a estar arriba ve también a Ciudad de Lucena, Puente Genil, "Córdoba B también, porque hay muchísimo nivel y siempre habrá algún equipo sorpresa, el Conil ha firmado bien; el Gerena también suele pelear, por ahí estará la cosa". Confiesa estar deseando empezar porque "ha sido un verano para mí bastante largo porque no he podido hacer una pretemporada como me hubiera gustado y estoy deseando entrar en la dinámica normal del grupo y de ponerme a competir".

Y del partido del domingo ante el Puente Genil, que perdió la final de la Copa RFAF goleado por el Marbella de Emilio Fajardo, espera "un partido bastante duro porque sé que es un equipo que ha fichado muy bien, le gusta tener la pelota, son intensos y nos va a proponer un partido complicado. Nosotros tenemos nuestras armas. No sé si físicamente estarán mejor por el hecho de haber jugado dos partidos oficiales, pero nosotros hemos hecho una pretemporada con bastantes partidos, mucha carga e intensidad y no creo que deba notarse. Probablemente, vendrán dolidos por la derrota en la Copa RFAF, pero comienza una competición nueva y todos vamos a querer empezar bien".