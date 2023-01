Ale Aguilera, nuevo entrenador de porteros del Xerez CD tras el adiós de Fran Corrales

Ale Aguilera es el nuevo entrenador de porteros del Xerez CD en sustitución de Fran Corrales, que se marcha al Atlético El Paso de la Segunda RFEF para seguir creciendo como profesional junto al técnico de Bornos Manolo Sanlúcar, que se hizo cargo del club de la isla de La Palma hace unas semanas.

Aguilera cuenta con una dilatada experiencia como entrenador de porteros. Pasó por el Guadalcacín, estuvo tres temporadas en el Trebujena y la pasada campaña ejerció en el Racing Club Portuense. Este curso lo inició en el Jerez Industrial, del que se ha desvinculado para formar parte del 'staff' técnico del Xerez CD.

El preparador se ha despedido en una red social del que hasta ahora ha sido su actual club. "Me toca decir adiós a este club tan maravilloso. No es el adiós esperado, pero hay oportunidades que no se pueden dejar escapar. Gracias por ayudarme a crecer en este corto período de tiempo. Me habéis demostrado que todos los que trabajáis para el escudo sois los que hacéis que este club siga creciendo. Gracias a todos los que habéis aportado para hacer que mi estancia allí sea de lo mejor. Ojalá sea un hasta luego y nos volvamos a encontrar. 1, 2, 3... Industrial".

Gracias por todos los momentos vividos y por hacerme sentir tan especial. Os llevaré dentro de mi siempre. 💙 https://t.co/gN63KyVkwA — Fran Corrales (@francorralesEDP) January 30, 2023

El Xerez CD hacía oficial la marcha de Fran Corrales este lunes con un comunicado, aunque desde hace días se sabía que el entrenador de porteros se marchaba en busca de otros horizontes. Corrales estuvo el domingo en Pozoblanco y se despidió con un grato sabor de boca tras la victoria del equipo, la segunda a domicilio en lo que se lleva de temporada. "Corrales ha desempeñado diferentes roles que le han permitido crecer profesionalmente hasta asentarse en el primer equipo. Anteriormente, ha ejercido también de segundo entrenador, utillero y entrenador de cantera; a la par que compaginaba su formación homologada en la RFAF y RFEF", recordaba el Xerez CD. "Desde la entidad agradecemos el incansable trabajo de Fran en sus cinco años como azulino y le deseamos la mayor suerte en su carrera profesional. ¡El Xerez siempre será tu casa!".

Emotivo adiós de Fran Corrales

El técnico también se ha despedido de la parroquia azulina con un mensaje en una red social: "Jamás pensé que llegaría este momento... Me despido del club de toda mi vida, de mi gente y de mi ciudad. Dar las gracias a todas aquellas personas que se han cruzado en mi camino y me han ayudado a ser lo que soy... Técnicos, jugadores, utilleros, directivos, afición y tantas y tantas personas que han ayudado a mantener vivo este sentimiento. Gracias por el trato recibido y por el cariño mostrado, me siento orgulloso de haber defendido este escudo y, creedme, seguiré haciéndolo. Os echaré mucho de menos y os llevará dentro de mí. Gracias por todo".