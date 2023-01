Fran Corrales se marcha del Xerez CD para firmar por el Atlético Paso de 2ª RFEF

Los caminos de Fran Corrales y el Xerez CD se separan este domingo en el Municipal de Pozoblanco después de cinco campañas en la primera plantilla, muchas más si se contabilizan las que trabajó para la cantera. Se despide para ejercer también de entrenador de porteros en el Atlético Paso, equipo del Grupo V de Segunda RFEF.

Jerezano y xerecista, ha hecho de todo en estas campañas en "mi club, mi casa, soy xerecista desde que nací, mi padre cuando era pequeño ya me llevaba a ver al equipo", resalta tan emocionado como agradecido.

De la mano de Nene Montero dio el salto desde los escalafones inferiores para convertirse en entrenador de porteros y desde entonces "he sido desde segundo entrenador a utillero y, por supuesto, técnico de los guardametas, que es lo mío".

En todos estos años ha vivido "de todo, pero me quedo con las cosas positivas y con todos los profesionales que he conocido. Tanto jugadores como entrenadores me han aportado mucho, he aprendido de ellos y he crecido como técnico y como persona. Nos han tocado temporadas muy duras, pero esto es el Xerez, puro sentimiento y puro sufrimiento. Cuando llegué no teníamos dinero ni para el agua ni para pagar a los árbitros y, en estos momentos, el club está mucho más profesionalizado y la situación es diferente".

Ahora, le ha llegado una buena oportunidad para continuar creciendo y "no puedo desaprovecharla. Manolo Sanlúcar me ha llamado para que me vaya con él al Atlético El Paso y no puedo rechazar esta oferta de superior categoría. Insisto, este club es mi vida y me duele en el corazón, pero es el momento de dar el paso. Me marcho triste, pero esperanzado. Resta tiempo, quedan muchas jornadas, y tanto Juan Carlos como Juan Pedro están realizando un gran trabajo. El equipo entrena de maravillas, sólo hay que pasarse por La Granja, y todo es cuestión de ganar un partido y de encadenar una buena racha".

El CD Atlético Paso lucha por eludir el descenso y desde que Manolo Sanlúcar se hizo cargo del equipo hace tres jornadas no ha perdido y ha salido de los puestos complicados. El pasado domingo empató en casa ante el líder UD Melilla (1-1) y el conjunto palmero ha logrado cinco puntos de nueve posibles.