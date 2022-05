Álex Colorado, jugador del Xerez CD: "Este club parece que está gafado"

Álex Colorado jugó su último partido este pasado sábado en la eliminatoria de ascenso a Segunda RFEF contra el Ciudad de Lucena. El futbolista del Xerez CD anunció hace unos días que colgaría las botas a final de temporada y tras el partido en el que los azulinos quedaron eliminados de la lucha por el ascenso corroboró que lo deja: "Sí, ha sido mi último partido, lo dejo. Quería dejarlo de otra manera, lo he intentado hasta el final y ojalá el año que viene los que estén lo consigan. Siempre que pueda seré un aficionado más que estará en la grada apoyando a todos, el club sabe que para lo que necesite ahí me tiene".

Tras quedar apeado por el equipo de Dimas Carrasco, Colorado, autor del gol que forzó la prórroga, añadía que acabar así "no es la mejor sensación, pero me voy con la cabeza alta porque lo he dado todo. Es una pena porque el vestuario está destrozado, pero hay gente joven que tienen muchos años para jugar muchos play-off y de estos pequeños errores se aprende".

El Xerez CD se despidió del sueño de dar el salto de categoría a las primeras de cambio, en una eliminatoria en la que le valía el empate al término de la prórroga al haber obtenido mejor clasificación en la competición regular, pero "este club parece que está gafado, ya llevamos dos play-off seguidos. Creo que éste es diferente, al equipo no se le puede echar nada en cara y quizá el año pasado no estuvimos a la altura, pero creo que este año lo ha dado todo, es un equipo joven y aunque lo hemos intentado hasta el final no ha podido ser".

Con el 2-1 de Jordan Lamela a los pocos minutos de iniciarse la prórroga, Colorado aseguraba que "yo ya me veía aquí de nuevo el domingo que viene" y preguntado por qué explicación tenía para lo que ocurrió en el tiempo extra, señaló que "nos hemos relajado, hemos tenido un momento de relajación importante y ellos lo aprovecharon. Servirá para aprender de los errores, hay gente muy joven a la que les queda muchos play-off por delante, esto servirá de experiencia".

El Xerez CD encajó tres goles, cosa que no le había sucedido en toda la segunda vuelta, que cerró como equipo menos goleado del Grupo X. El centrocampista reconocía que "no hemos estado tan seguros atrás y ellos también han tenido sus oportunidades, el Ciudad de Lucena es un buen equipo y mala suerte para nosotros, como siempre".

Álex Colorado ha acabado la temporada como máximo goleador del Xerez CD con 9 tantos, uno más que Iván Navarro.