Álex Guti no vestirá más esta temporada la camiseta del Xerez Club Deportivo. El extremo diestro ha sido traspasado al Sevilla FC en una operación que va a reportar al club importantes ingresos y que marca un poco la línea que pretende la entidad desde la entrada de Juan Díaz como máximo responsable de la gestión deportiva.

El futbolista ha estado este lunes en el entrenamiento del equipo, vestido de calle, y se ha despedido de los compañeros y el cuerpo técnico, ya que este martes o a lo más tardar el miércoles debe estar en la capital hispalense pasando el reconocimiento médico y una PCR antes de incorporarse a los entrenamientos.

Guti ha atendido a pie de campo a Diario de Jerez para expresar sus primeras impresiones ya como jugador nervionense, club al que regresa y en el que estuvo de los 9 a los 15 años. "Estoy muy contento, porque es una oportunidad que no podía dejar pasar. Agradezco al club, a la afición, a los compañeros, al cuerpo técnico y a los directivos el trato que me han dado desde el primer día. Aquí he sido el niño más feliz del mundo. El año pasado lo pasé bastante mal por el tema de la lesión que tuve de espalda, vine aquí con mucha ilusión y las expectactivas que traía se han cumplido con creces. El trato ha sido magnífico. Me pasaré todas las semanas y a mis compañeros les deseo muchísima suerte para lo que queda de temporada".

El atacante ya estuvo en conversaciones con el Sevilla durante el confinamiento, aunque finalmente se paró el fichaje y Guti terminó recalando en el Xerez CD, "una oferta que era irrechazable". "De la noche a la mañana -explica- hace cuatro o cinco días me llamó Sergio, mi representante, y me comentó el interés de nuevo del Sevilla y después de pensarlo he decidido que era lo mejor". "El del Xerez es un proyectazo, vamos primeros y tenemos cerca el ascenso aunque todavía queda mucho. Pero cuando llega el Sevilla..., es un top 10 de Europa, no estamos hablando de un filial de otro equipo de Primera, es una casa en la que ya estuve seis años y a la que le tengo muchísimo cariño. Es una oportunidad que no podía dejar escapar y la gente que sabe de fútbol me ha recomendado ir para allá", manifiesta.

Al extremo le da "pena" tener que dejar el Xerez CD cuando los azulinos están lanzados en el Grupo X-A de Tercera. "He sido feliz en estos meses en el Xerez, es algo que se le puede preguntar a mi padre, a mis amigos, a los compañeros de piso... El año pasado lo pasé muy mal con el tema de la espalda y fue llegar aquí y desde el primer día me acogieron con los brazos abiertos. Juan Díaz confió en mí desde la primera llamada, no podía rechazar al Xerez. Aprovecho para darle las gracias a la directiva y en especial a José Luis Mateos, que se ha convertido en mi padre aquí en Jerez, lo aprecio muchísimo y es de las personas por las que merece la pena estar en el fútbol, una persona limpia y de buen corazón. Sé que se alegra muchísimo por mí y vamos a seguir en contacto toda la vida".

Además, Guti ha sido titular en todos los partidos de liga salvo el de este domingo en Conil, en el que tuvo que cumplir sanción y además fue el autor del primer gol del equipo en liga. El diestro ha querido también "agradecerle al míster la confianza que ha puesto en mí, me dijo que luchara porque esta temporada iba a ser bonita para mí. La verdad es que me da mucha pena irme, el partido del Cabecense fue el último sin yo saberlo entonces, pero quién sabe el futuro, nunca le cerraré las puertas al Xerez porque ha sido el club que de verdad ha confiado en mí, el primer club que me ha dado lo que me hacía falta para dar un paso adelante".