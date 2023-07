Álvaro Rey: "El Xerez ha hecho un equipazo, pero hay que ir paso a paso"

Álvaro Rey no renovó en el Xerez CD y se incorporará dentro de unos días a la pretemporada con el St. Joseph's de la liga gibraltareña, club que entrena el portuense Abraham Paz y que luchará este curso por ser campeón de la competición y clasificarse para la Champions League, un reto y un objetivo que motiva al atacante sevillano, que confiesa que le ha costado muchísimo dejar el Xerez CD y decidirse por la oferta del club 'llanito'. El sevillano, afincado en Jerez, sigue la actualidad del Deportivo, cree que se ha hecho "un equipazo" pero advierte de que ahora hay que hacer un equipo.

Rey recogió hace unos días el premio a mejor futbolista del Xerez CD la pasada temporada y reconocía que es un galardón "agridulce porque ya sabíamos las aspiraciones que teníamos el año pasado y por desgracia la temporada no fue buena. El reconocimiento de la afición siempre es de agradecer, es una forma de valorar tu trabajo, pero sin pensarlo lo hubiese cambiado por el objetivo del club". Eso sí, el atacante se siente "muy querido", un cariño que es "mutuo, siempre ha sido un amor desde el minuto uno, desde que llegué aquí por primera vez. Siento una gran gratitud porque me valoren, que me respetan y me quieran".

Salida del Deportivo

A la pregunta de por qué no está Álvaro Rey esta temporada en el Xerez CD, la respuesta es larga: "El Xerez siempre ha sido era mi primera opción. Lo hablé mucho con mi mujer, llevamos 11 años juntos y lo consensuamos y lo hablamos todo; ella se ha recorrido el mundo conmigo y para mí su opinión siempre es muy importante. Mi prioridad era no salir, quedarme aquí hasta que el cuerpo aguante como se suele decir, aunque todavía soy joven. No me quería mover, pero las circunstancias... Cuando me ofrecieron primero renovar a lo mejor no veía o no estaba de acuerdo en lo que se habló en ese momento y ahí se quedó la cosa. Yo entonces tengo que empezar a mirar otras cosas, me salió la opción de Gibraltar y hablando con mi agente le dije que yo quería seguir viviendo en Jerez. Mi hija, por mi carrera, no ha tenido nunca un año entero en un colegio y buscábamos una estabilidad. Para mí lo más importante son mis hijas y he mirado por ellas en este caso. Quería algo bueno a nivel de aspiraciones futbolísticas y el St. Joseph's va a aspirar a quedar campeón y hay la posibilidad de jugar en Europa el año que viene, la Champions si queda campeón, que es una competición que nunca he jugado y siempre es bonito seguir aspirando a ese tipo de competiciones. Abraham Paz, que es el entrenador, me ha convencido y creo que es algo bueno para mí. El fútbol son decisiones y tienes que tomarlas para bien o para mal, saldrá bien o no, el futuro nunca se sabe".

Rey no esconde que "ha sido una decisión que he tomado con todo el dolor de mi corazón y me ha costado muchísimo trabajo, hasta dormir, ahí está mi mujer que lo puede decir, soy muy rayado para el fútbol y esta decisión ha sido mirando por mi familia más que por mí".

Puertas abiertas

De cualquier forma, las puertas del Xerez CD siempre estarán abiertas: "Por mi parte no tengo ninguna duda, lo dije en mi despedida, que cuando me llegue la hora de retirarme me gustaría que fuese aquí en el Xerez. Es un club muy importante en mi vida; junto con el Mirandés, son los clubes más importantes o que yo siento dentro de mí, todos en los que he estado forman parte de mi corazón, pero evidentemente uno tiene siempre algún favorito y Mirandés y Xerez son los top. Mi pensamiento es volver, no sé en qué forma, pero sé que tengo las puertas abiertas, siempre me lo han demostrado y ahora creo que es igual. Seguramente nos volveremos a encontrar, el fútbol da muchas vueltas y el club está creciendo mucho y no todo depende de mí, el club está haciendo las cosas muy bien con mucho esfuerzo. Estoy totalmente al tanto del equipo, en las próximas semanas me sacaré el carné de socios y cada vez que pueda venir lo haré para verlo, me siento xerecista y quiero apoyar al equipo desde fuera".

Xerez CD 23-24

Y se muestra ilusionado por la temporada que comenzará en septiembre: "A priori es un equipazo, pero eso no quiere decir nada porque ya sabemos cómo es esta categoría de complicada y hay que ir pasito a pasito y tampoco subirse mucho, porque se dan cuatro o cinco partidos que no esperamos y la gente se desilusiona. Hay muchos jugadores nuevos, también el entrenador, se tienen que conocer. Hay plantilla, cuerpo técnico, entrenador, afición... todos los ingredientes para ser un año bonito y deseo con todo mi corazón que se consiga el objetivo del club, que el Xerez evidentemente no merece ni mucho menos estar en esta categoría".