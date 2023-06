Álvaro Rey ya no es jugador del Xerez CD

Ya es oficial. Los caminos del Xerez CD y Álvaro Rey toman direcciones opuestas. El club ha anunciado este viernes que el centrocampista sevillano no continuará la próxima temporada defendiendo la camiseta azulina. El atacante, autor de 8 goles y máximo artillero del equipo junto con Cascajo, que tampoco sigue, va a aceptar una propuesta de un club de Gibraltar.

De esta forma, se pone fin a la segunda etapa del centrocampista en el Deportivo. Rey militó en el XCD en la temporada 12/13, la última del club en categoría profesional. Aquella nefasta campaña que acabó con el doble descenso a Tercera División, Rey fue de los pocos que futbolísticamente se salvaron. Tras diez años jugando en superior categoría e incluso en el extranjero, el sevillano quería quitarse la espinita y regresó al XCD procedente del Deportivo de La Coruña.

Sin embargo, la temporada no se ha dado como esperaba y a pesar de ser el mejor jugador del equipo, al que se echó a la espalda en no pocas ocasiones, el futbolista ha decidido aceptar una oferta que económicamente no podía igualar el Xerez CD. No obstante, las puertas quedan abiertas para un posible regreso cuando se den las circunstancias.

Álvaro Rey ha disputado esta pasada temporada con el Xerez CD 25 encuentros -9 completos y en 15 fue sustituido- en los que anotó 8 goles, vio 7 amarillas y una roja en el partido contra el Sevilla C en Chapín. El atacante superó los 2.000 minutos, junto a Jesús Parada los dos únicos que rebasaron esa barrera.

"La entidad agradece los servicios prestados por el futbolista, además de desearle mucha suerte en su futuro profesional", ha señalado el XCD en el comunicado de despedida.