Urri no sigue en el Xerez CD

El central isleño Francisco Urri Garrido no jugará la próxima temporada en el Xerez CD. El defensa se ha despedido del club y de la afición por redes sociales después de una campaña 22/23 en la que no jugó todo lo que esperaba.

En un comunicado en redes sociales, el futbolista ha escrito: "La siguiente temporada no continuaré en el Xerez CD. Me llevo momentos buenos, malos, una experiencia que me ha enseñado a confiar en mí mismo y salir más fuerte que nunca". Eso sí, el zaguero explica que se lleva "un bonito recuerdo de la afición, que ha sabido esperar y darme una oportunidad para demostrar quién soy", despidiéndose con un "muchas gracias".

Urri aterrizó en el Xerez CD procedente del Real Jaén la pasada temporada y llegaba al Deportivo con la vitola de central experimentado y una dilatada carrera a sus 27 años en equipos como el Almería B, Formentera, Torrelavega, Los Barrios, Leganés B y Arcos, entre otros.

Sin embargo, al futbolista de San Fernando le costó entrar en la dinámica y sólo partió con dorsal de titular en 13 de los 30 partidos de Liga, jugando un total de 1.055 minutos. Además, las lesiones tampoco le respetaron en varias fases del campeonato, perdiéndose 9 encuentros. De menos a más, fue titular en las últimas 8 jornadas de Liga.

De momento, el Deportivo sólo ha firmado a Rodri como central para la próxima temporada. por lo que Miguel Ángel Rondán tiene bastante trabajo hasta apuntalar la defensa xerecista. Kevin también tiene complicado seguir, en su caso porque le va a resultar imposible compatibilizar sus ocupaciones laborales con los entrenamientos, que una temporada más serán por las mañanas.

El único central con contrato en vigor es Rubén Sánchez, mientras que la continuidad de Juan Luna no está descartada. Rondán trabaja en la contratación de un par de centrales que también puedan actuar en los laterales. Los otros frentes abiertos son la portería -hay que firmar a dos guardametas-, un banda izquierda y otro delantero centro.