Álvaro Rey: "Regreso al Xerez CD para lograr el ascenso"

Álvaro Rey se ha convertido en el fichaje estrella del Xerez CD para el curso 22/23 y tras dar el sí, ha sido presentado en la sala Paul, coincidiendo con la apertura al público de la exposición que conmemora los 75 de la entidad. El extremo sevillano se ha mostrado feliz con su regreso y ha puesto el listón alto, espera lograr el ascenso para sacarse la espinita que se llevó tras su primera etapa en el Deportivo, que terminó con el descenso a Segunda B en la temporada 12/13.

El flamante jugador azulino ha recordado que "la temporada que estuve aquí no fue la que todos esperábamos y desde siempre he tenido esa espinita clavada. Desde que empecé a entrenar con ellos este verano he tenido otras opciones, pero no les cerré la puerta. Desde el minuto uno les dije que sería una oportunidad al final del mercado si no tenía nada superior. Regresar al Xerez es seguir con mi carrera y es un honor porque quiero ayudar al club para seguir creciendo porque esta es una categoría que no se merece. Yo voy a poner mi granito de arena e intentaremos conseguir el objetivo. Entre todos a ver si logramos llevar al Xerez CD a Segunda RFEF, me voy a dejar el alma por este escudo y este club".

Desde que se marchó hasta hoy, "han cambiado muchas cosas y lo sé. Cuando estuve aquí, era el fútbol profesional. Ahora, se están haciendo las cosas muy bien a base de con mucho esfuerzo. Se daba por muerto al Xerez y sigue más vivo que nunca. Hay que valorar el esfuerzo de todas las personas que están detrás. Insisto, quiero aportar mi granito de arena a ver si subimos escalones".

Conoce a la plantilla porque ha entrenado durante la pretemporada con los que ya son sus nuevos compañeros y cree que "se ha hecho un equipo para ascender. El objetivo no es otro que ascender. A mí no se me pasa por la cabeza venir aquí y pasar el año como si nada. Los jugadores lo sabemos. Se perdió el primer partido por desgracia, el otro día se sacó un valioso punto y esa es la forma de crecer. El objetivo está claro".

Físicamente se encuentra bien, pero no se atreve a asegurar que esté listo para debutar el domingo ante el Ciudad de Lucena. "Tengo que ir poco a poco. Llevo varios meses sin competir y eso se nota. Creo que es preferible que otros compañeros que estén más preparados jueguen el domingo. De todos modos, voy a hablar con el entrenador y a ver qué decidimos”.

Del del Grupo X de Tercera Federación admite sincero que "no conozco nada, conozco solo los pueblos de Sevilla. Es una categoría que, como todas, está muy igualada, es muy complicada. Aunque parezca que inferior, tiene mucho nivel y tiene dificultad por los campos que hay. Va a ser una temporada muy dura".

Para sus compañeros tuvo palabras de elogio. "La plantilla es muy buena y el entrenador también, me gusta mucho la metodología que tiene. Al final, es una temporada muy larga, habrá momentos buenos y no tan buenos, hay un vestuario muy sano y la mezcla de calidad futbolística y calidad humana va a triunfar”.

Ha bajado dos categorías para jugar en el Xerez CD y no oculta que "no lo hubiese hecho en otro equipo. He tenido una oferta mejor hace muy poco, pero la he rechazado. Me compensa más estar aquí en casa con gente que conozco, en un club que ya conozco y con una afición que conozco. Mi mujer es de Jerez y qué mejor sitio para volver a lo que me gusta, que es seguir jugando. Es el lugar idóneo para seguir con mi carrera".