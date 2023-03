El Antoniano, sin su segundo máximo goleador contra el Xerez CD

El míster jerezano sabía muy bien lo que se hacía cuando en verano insistió en el fichaje de Óscar Jiménez , a quien ya tuvo en el Guadalcacín sacándole un gran rendimiento en División de Honor. El punta ha respondido con goles y lleva 10 dianas. Sin embargo, no podrá estar frente a su exequipo a no ser que el Antoniano pague la cláusula de 5.000 euros que el club xerecista puso como condicón para dejar salir al delantero centro.

El Xerez CD regresa este miércoles a los entrenamientos centrado ya en el partido del próximo domingo contra el Atlético Antoniano , líder del Grupo X de Tercera RFEF con 55 puntos, dos por encima del Córdoba B. Los sevillanos no atraviesan su mejor momento de la temporada, han sufrido dos derrotas consecutivas a domicilio y han visto cómo el filial cordobesista se les ha colocado a tiro de piedra y con el 'average' particular ganado. En efecto, la ventaja del Antoniano ha pasado de 8 a 2 puntos en tres jornadas y si hay un momento de duda en la magnífica temporada que están realizando los de Diego Galiano es precisamente ahora.

Clasificado para la Copa del Rey

El Atlético Antoniano se ha clasificado para la Copa del Rey de la próxima temporada, una competición que no pueden jugar los equipos filiales. Los de Lebrija sacan 12 puntos al Puente Genil -ni Córdoba B ni Sevilla C cuentan-, rival al que ganan en el average particular tras el empate en el Polinario en la primera vuelta y el triunfo hace dos semanas en el Polideportivo (3-1). Es la segunda clasificación para la Copa del conjunto lebrijano, que ya disputó en la temporada 19/20 llegando hasta la segunda ronda, donde cayó como local en el Villamarín contra el Betis (0-4).