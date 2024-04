Antonio Jesús: "Tengo amigos en el Xerez DFC, pero para mí es un partido más"

A Antonio Jesús, centrocampista del Xerez CD, le está costando recuperar el buen tono futbolístico después de pasar por una lesión que le cortó justo cuando atravesaba su mejor momento de la temporada. El atacante azulino reconoce que ha tenido "algún partido más flojo" en las últimas semanas, pero está preparado para el derbi, "al cien por cien" para cuando Checa estime contar con él, ya sea como titular o como recambio.

El Xerez CD llega con dudas al derbi frente al Xerez DFC. El líder no atraviesa un buen momento, acumula tres jornadas en las que sólo ha sumado un punto y enfrente tendrá a un rival que, aunque esté a nueve puntos, le ha recortado ocho en un abrir y cerrar de ojos. El sanluqueño señala que "venimos de dos derrotas consecutivas y un empate, pero un partido de estos no se mide por dinámicas, en el mismo partido puede haber muchos dentro de él y llegamos con mucha ilusión y ganas de revertir la situación".

No cree que haya favorito porque "en un partido de estos hay muchos extras, la gente da un poquito más, está la afición, las ganas, la ilusión... será un derbi muy bonito pero no hay favorito" y apunta que el Xerez CD se juega más: "Desde mi punto de vista sí porque nos jugamos el liderato, no es determinante ganemos, empatemos o perdamos, pero sí nos jugamos más porque nos jugamos la primera posición".

Apunta que "nosotros salimos todos los partidos a ganar, llevamos tres que no estamos bien, que no hemos ganado y queremos darle la vuelta a esta situación lo antes posible y si puede ser en este partido mucho mejor" y sobre que el Ciudad de Lucena esté también pinchando comenta que "en las segundas vueltas todos los equipos aprietan, es complicado ganar, en Tercera hay campos difíciles, pero nosotros no nos fijamos en el Ciudad de Lucena, en si pincha o gana, nos fijamos en nosotros mismos y en intentar cerrar los partidos y quedar primeros. Creo que en Puente Genil no nos merecimos ganar, pero sí al Pozoblanco y al Bollullos".

Ve a su exequipo en "trayectoria ascendente, pero no tenemos que mirar eso, sino en tratar de seguir primeros, seguir ganando y sobre todo seguir disfrutando, porque en algunos partidos hemos dejado de disfrutar y no hemos sido nosotros y hay que volver a serlo" y espera una gran respuesta de la afición: "No es casualidad que seamos el mejor equipo fuera de casa, no es sólo por nosotros, sino porque miras a la grada y juegas como local, nos sentimos arropados en todos sitios".

A pesar de tener pasado en el Xerez DFC -ascendió a Segunda RFEF en la campaña 20/21- dice que no es un partido especial: "Tengo compañeros e incluso amigos en el Xerez DFC, pero para mí es un partido más. Para la afición y para Jerez puede ser un partido muy grande, pero para nosotros tiene que ser un partido de tres puntos igual que otro y afrontarlo y disfrutarlo lo mejor posible".

Y en cuanto a su estado físico y de juego relata que "vengo de una lesión, pero no conlleva nada, sólo que he tenido algún partido más flojo, pero estoy al cien por cien y dispuesto a que el míster me ponga cuando me tenga que alinear y a seguir trabajando".