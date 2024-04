Checa: "Somos el Xerez y tenemos que ir a ganar todos los partidos y más este"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, espera un derbi ante el Xerez DFC "igualado" y que se decidirá "por pequeños detalles", tal y como ocurrió en el de la primera vuelta cuando un gol de Carri de falta directa desniveló la balanza en favor de los de David Sánchez. El entrenador nazareno cree que su equipo "mereció más" contra Ppozoblanco y Bollullos y advierte de que tras la derrota en Puente Genil "estamos avisados, cualquier rival te pinta la cara si no estás al cien por cien".

-Míster, ¿cómo está el vestuario, se nota que es una semana especial?

-Desde que estamos en el Xerez todas las semanas son especiales porque ya sabéis la responsabilidad que es llevar este escudo y los jugadores lo saben. Aparte, nos enfrentamos a un buen equipo como es el Xerez DFC y tendremos que dar un gran nivel si queremos conseguir los tres puntos, que es el único objetivo.

-Favorito, ¿hay alguno? El Xerez CD es líder, pero lleva tres jornadas sin ganar y el Xerez DFC es el mejor equipo de la segunda vuelta y suma cuatro victorias seguidas.

-Sé el potencial que tienen los otros equipos, pero yo me centro en el mío, el objetivo de mi equipo cada semana es salir a ganar y como digo siempre el único objetivo esta semana es lograr los tres puntos.

-La dinámica de su equipo no es buena.

-Es verdad que no tenemos buenos resultados en las últimas tres semanas, pero sí es verdad que respecto al juego creo que hemos sido dominadores de los partidos y creo que hemos merecido más. Son rachas y ya estamos más cerca de cortarla.

-El Xerez DFC se ha consolidado en zona de play-off y el Xerez CD podría perder el liderato. ¿Tienen más presión?

-Sólo pienso en ganar. Presión tenemos desde el principio en este club y el que se pone esta camiseta sabe que tiene una responsabilidad, sabe que tiene que jugar con la historia de este club, que hay que responderle a la afición y sobre todo saber que somos el Xerez Club Deportivo y que tenemos que ganar en cualquier estadio y más esta semana que jugamos en nuestro campo.

-El mejor equipo a domicilio contra el único que no ha perdido en casa.

-Bueno, pues tenemos otro objetivo más. No sabía ese dato del Xerez DFC, habla mucho y muy bien de ellos, pero como digo el único objetivo de nuestro equipo, como cada semana, es ganar y esta semana no va a ser menos.

-¿Ha habido que estimular más esta semana a la gente, cómo está de ánimo el equipo tras esta racha?

-En ese sentido, un lujo, tengo mucha suerte de los jugadores que tengo, de la plantilla que formaron Miguel Ángel y 'Gallo' y ya lo he dicho otras veces, son jugadores que van a pasar a la historia del club como alguien que va a hacer algo grande. Ya sabéis que el único objetivo es el ascenso y estoy seguro de que se va a conseguir.

-En la primera vuelta llegabais con mejor dinámica pero al final el Xerez DFC se llevó la victoria. ¿Espera un partido similar o cada derbi es diferente?

-Va a ser un partido igualado, que se va a decidir por pequeños detalles. Tenemos que respetar al contrario como hemos respetado a todos los oponentes a los que nos hemos enfrentado, pero siempre sabiendo que somos el Xerez y hay que ir a por el partido desde el principio.

-¿Y qué le está pasando al equipo, hay diagnóstico?

-Creo que no hemos tenido la fortuna de abrir los marcadores cuando hemos generado bastantes ocasiones, sobre todo en los dos partidos de casa. Hemos merecido mucho más contra Pozoblanco y Bollullos, pero no se dieron los resultados, pero esto es fútbol. Es verdad que en Puente Genil tuvimos media hora muy mala, que me equivoqué bastante en el planteamiento, se lo hice ver a los jugadores, y creo que eso lo hemos corregido.

-El entrenador del Xerez DFC ha comentado que su equipo no especulará y que jugará como siempre.

-Respetamos mucho a los contrarios y valoramos mucho los jugadores que tienen, es una plantilla para estar peleando por los puestos de arriba como la nuestra y si no damos el cien por cien cualquiera te puede pintar la cara como ya nos pasó en Puente Genil. Estamos avisados.

-¿Qué le gustaría que pasara en el campo y en el ambiente?

-Que disfruten del espectáculo, que cada uno anime a su equipo y que gane el mejor, esto es fútbol, sabemos que hay muchos sentimientos detrás, pero esto es un deporte y hay que tomárselo así. Aquí no se trata de revancha ni nada, tenemos que estar al margen de lo que mueve este club y valorar lo que están haciendo estos jugadores. Este partido tiene una rivalidad especial porque se enfrentan dos equipos de la ciudad, pero son tres puntos iguales que los de la semana pasada.

-El partido de la primera vuelta comenzó a decidirse por una falta en la frontal que anotó Carri. El otro día se quejaba de que el equipo concedió demasiadas contra el Bollullos.

-Es lo que digo, estos partidos se deciden por pequeños detalles y hay que cuidarlos. Es verdad que tienen buenos lanzadores, en especial Carri, que es un jugador de otra categoría y que el Xerez DFC tiene la suerte de tenerlo. Tenemos que intentar defender lejos de nuestra portería, hacer pocas faltas cerca del área e intentar meterla para dentro cuando las tengamos nosotros.

-Lástima lo de Belizón y ¿qué le pasa a Juan Delgado?

-Es una pena que Belizón se haya lesionado cuando estaba en un buen momento de forma, fue un golpe fortuito en un lance del juego y creo que lo perdemos para lo que resta de temporada. Y lo de Juan, hemos estado intentando darle minutos y cariño, pero cuando se ha recuperado otra vez ha tenido otra rotura y tiene que parar dos semanas. Esperemos que esté para el final de temporada porque necesitamos a todos y Juan vino para ser un jugador importante y, de momento, no ha podido mostrar el potencial que tiene.