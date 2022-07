Antonio Sanlúcar: "El Xerez CD tiene que aspirar a lo máximo"

El Xerez CD ha presentado este lunes en las instalaciones de Ocioplay Indoor a Antonio Sanlúcar, delantero centro de Bornos y hijo del que fue jugador xerecista Manolo Sanlúcar. El punta, que ocupará ficha sub-23 del primer equipo, procede del Guijuelo, donde logró el ascenso a Primera RFEF, aunque la primera parte de la temporada la jugó en el filial del Xerez DFC.

El jugador bornense se define como un delantero "trabajador, corpulento y que intenta siempre ayudar al equipo", no se marca una cifra de goles y cree que llega a un club que le vendrá muy bien para seguir creciendo. "el objetivo -señala-, es estar lo más arriba en la clasificación".

Han asistido a la presentación del jugador Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, y Álex Colorado, gerente de Ocioplay Indoor, así como el técnico del XCD, Paco Peña, y el padre del futbolista, el entrenador Manolo Sanlúcar.

Gil agradeció a Ocioplay "que nos ceda sus instalaciones" y sobre el jugador dijo que "es un futbolista joven con muchas ganas de estar en el Xerez Club Deportivo, con ganas de triunfar y con hambre, que es lo que nosotros necesitamos de los jugadores que vengan. Tuve el orgullo de haber visto jugar a su padre y espero que tenga la misma suerte que tuvo él y que consiga con nosotros los mayores éxitos".

Por su parte, Álex Colorado comentaba que "viene al equipo representativo de la ciudad por historia y afición y le deseo la mayor suerte del mundo y que trabaje. Por lo que estoy viendo, se está haciendo un buen equipo y ojalá tengáis el ambiente que teníamos el año pasado en el vestuario, si lo lográis estaréis arriba".

Las primeras palabras de Antonio Sanlúcar como nuevo jugador xerecista fueron para "dar las gracias al club, a Titín, a Miguel, a Manolo y a Paco por el interés que han puesto para que yo hoy esté aquí. Estoy muy contento de poder vestir esta camiseta como ya pudo hacerlo mi padre y con muchas ganas de empezar, conocer a los compañeros y ponernos el mono de trabajo para alcanzar los objetivos".

Sanlúcar define su llegada al XCD con una palabra: "Ilusión. Me parece que es un club muy bueno para mejorar y crecer como jugador. Mi padre siempre me dice que trabaje mucho, que sea humilde, que intente siempre ayudar a mis compañeros y poner todo lo que tenga de mi parte para mejorar individualmente y también al colectivo".

Como jugador se considera "trabajador, que intenta siempre ayudar al equipo y futbolísticamente creo que soy un futbolista más de área, corpulento, no es que me guste definirme mucho, eso es trabajo de los medios, ya me veréis".

El delantero no quiso ponerse una cifra de goles porque "va un poco por rachas, hay épocas que cuesta que entren y otras que haces goles con suerte o de casualidad. Creo que al final el gol llega cuando trabajas y realizar bien tu trabajo. Si trabajas bien y ayudas al equipo llegan solos", dijo.

El proyecto le ha atraído porque es de "jugadores jóvenes que tienen mucha hambre. El Xerez es el club que es y siempre tiene que aspirar a todo lo posible y estar en lo más alto de la clasificación. No he tenido la oportunidad de jugar en el Grupo X, como he dicho antes el Xerez por todo lo que representa, la afición y todo, tiene que aspirar a lo máximo. Espero poder repetirlo este año porque es muy bonito y más aquí en un club que está cerca de casa. Tengo mucha ilusión".

Por último, se refirió a la categoría y a la plantilla que se está confeccionando. "Hay muchos equipos que como nosotros aspiran a meterse en el play-off, Ciudad de Lucena, Puente Genil... Creo que será una Liga muy igualada e imagino que se decidirá en las últimas jornadas. Nosotros tenemos que mirar lo nuestro, hacerlo bien y así seguro que estaremos arriba". La plantilla "me gusta, he tenido la oportunidad de jugar con algunos compañeros".