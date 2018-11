Benítez y Dani Jurado, aptos en el Xerez CD para jugar en el Antonio Barbadillo

Buenas y malas noticias para Nene Montero. El entrenador del Xerez CD recupera efectivos para la cita de mañana (12:00) en el Antonio Barbadillo ante el Arcos de Pepe Bermúdez. Tanto el central Dani Jurado como el atacante Juan Benítez están listos. Por contra, Carlos Sanjuán seguirá de baja otra semana más, lo mismo que el centrocampista Alberto del Río.

El central azulino pidió el cambio en el partido del pasado domingo ante el San Roque de Lepe y el punta jerezano ni siquiera se pudo vestir por culpa de unas molestias en el tendón de Aquiles que arrastraba desde el compromiso del pasado jueves en el San Juan Bosco ante el Utrera. Los dos, salvo sorpresa, están llamados a salir de inicio, de ahí el interés que tenía Nene en recuperarles.

El guardameta juvenil José Ángel, que entrena con la primera plantilla y que hasta el fichaje de Alejandro Lutzardo la pasada jornada hacía de segundo portero, también se encuentra lesionado. Arrastra problemas en los abductores y no ha podido ejercitarse junto a sus compañeros durante la semana.

Los azulinos cambiaron anoche La Granja por Picadueñas y hoy llevarán a cabo el último entrenamiento en las instalaciones de Córner 4. Nene ofrecerá la convocatoria, aunque es probable que cite a todos los disponibles dado que el partido se juega en Arcos, un desplazamiento corto al que se plantea llevarse al plantel al completo y realizar los descartes justo antes del choque.

Por otro lado, el Xerez CD se ha interesado por las dos tarjetas amarillas de Pedro Carrión en el encuentro del pasado domingo en La Juventud ante el San Roque de Lepe. El árbitro mostró al delantero una cartulina por celebrar su gol levantándose la camiseta para mostrar otra en la que recordaba a Miguel ‘Matarratas’, utillero azulino fallecido hace unos meses. Y el Comité le ha sancionado con una segunda por exhibir en la misma camiseta una leyenda, que está prohibido, y ha impuesto al ariete además una multa de 150 euros.

Vicente Vargas, director deportivo azulino, ha explicado que "me he puesto en contacto con la Federación y me han comentado que no está sancionado. Que la segunda amonestación se la impone Competición y que no conlleva castigo. En estos momentos, Pedro tiene cuatro amarillas. De haber tenido tres, esas dos tarjetas sí que hubiesen conllevado sanción. Estamos muy tranquilos en ese sentido, Pedro puede jugar en Arcos sin problemas”.

En el Barbadillo espera al Deportivo un Arcos notable a nivel deportivo y con una semana convulsa a nivel institucional. Los de Bermúdez golearon el pasado domingo al Espeleño y sólo tienen la baja del lesionado Manu Lebrón, que además ha sido padre hace unos días.

El Arcos se está mostrando fuerte en este primer tramo de competición pero en su campo ha ganado menos partidos que fuera. Como local ha ganado dos partidos (Cabecense y Algeciras) de los seis disputados, ha perdido uno (Xerez DFC) y empatado tres (Ciudad de Lucena, Salerm Puente Genil y Conil). De hecho, los de Pepe Bermúdez no suman los tres puntos en el Barbadillo desde la sexta jornada de Liga cuando vencieron al Algeciras (2-1) el pasado 29 de septiembre.

Por contra, el Arcos fuera no conoce aún el empate. De sus siete citas, ha ganado en cuatro ocasiones (en Ceuta se impuso por 1-3, al Guadalcacín le superó por 1-2, venció en Coria por 0-2 y al Atlético Espeleño el pasado domingo 0-3) y perdido en tres (Lebrijana, 1-0; Córdoba B, 2-1; y Betis Deportivo, 2-1).