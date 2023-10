Checa: "Es un orgullo entrar en la historia del Xerez CD"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, y su plantilla han hecho historia en el club azulino, que por primera vez en sus 76 años recién cumplidos ha encadenado un inicio de temporada sin encajar goles tras las primeras cinco jornadas disputadas.

El entrenador azulino ha manifestado al respecto que estos números "dicen mucho del grupo, ellos creen en lo que hacen, tienen un convencimiento claro de lo que nos puede llevar a la victoria y es mérito de los jugadores, que son los que juegan y los que dan todo por este escudo. Tenemos mucha suerte de tener estos jugadores y sobre todo yo tengo la suerte de entrenarlos. El objetivo es ganar y si encima dejamos la portería a cero, mejor". De este modo, añadió que "para todos es un orgullo entrar en la historia del Xerez, pero nos gustaría entrar en la historia y que se nos recuerde a cada uno de nosotros por haber ascendido y eso se consigue en mayo".

El Deportivo jugó un amistoso el jueves contra el Villafranco, equipo de División de Honor Andaluza, al que derrotó por 1-8 y a pesar de ser un partido sin trascendencia, al técnico le gustó cómo se lo tomó el equipo: "El Xerez no juega amistosos, ya se lo dije a ellos y así lo demostramos. Jugamos en campo pequeño ante un equipo que está en División de Honor, una categoría más baja que la nuestra y le dimos mucha intensidad y ritmo".

Además, no hubo contratiempos en el plano físico: "Vamos recuperando poco a poco más efectivos y eso hace que la plantilla, si ya es fuerte lo sea más todavía. Es mucho mejor para el grupo y sobre todo para la competencia en cada posición y que hace mejor al compañero. Estoy deseando de que los que quedan por recuperarse estén ya al cien por cien".

Con respecto al Conil, señaló que será un partido "muy complicado, tiene muy buen equipo y debería llevar más puntos. Nos vamos a encontrar un rival que nos lo pondrá muy difícil, un equipo que está acostumbrado a jugar en su campo, ganador de segundas jugadas, que te hace correr a la espalda, un buen equipo que por circunstancias ahora no está en la tabla donde creo que puede estar, pero va a ser muy difícil. Tenemos que ir concienciados y preparados para lo que nos vamos a encontrar".

Así que la consigna del XCD, que todavía no ha encajado goles, es "ganar" y no "obsesionarnos con el tema de la portería a cero. Yo soy un apasionado de ganar, nos va a tocar también defender y hay que hacer las cosas como equipo, así es como nos están saliendo bien las cosas".

Como en Córdoba y en Las Cabezas, habrá marea azulina en el Pérez Ureba, lo que Checa agradece, porque además la afición aprieta y hace que los jugadores no se relajen: "Un lujo y sin palabras tener una afición así, nos sentimos arropados y siempre como en casa, en los momentos malos nos levantan. Ellos se encargan de que no se relajen y me gusta esa presión porque es lo que te hace mejorar. La afición es sabia y sabe cuándo tiene que presionar a los jugadores, siempre está animando durante los partidos y eso me gusta, el año pasado aunque los resultados no salieron, siempre estaba animando. Me encanta esta afición".