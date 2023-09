Checa: "Tenemos mucho potencial, pero arriba nos está faltando"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, espera un partido de "áreas y duelos" en el Carlos Marchena de Las Cabezas ante un rival, el Cabecense, que sólo ha ganado un partido en las tres primeras jornadas, precisamente el que afrontó en su feudo contra el Atlético Espeleño.

El Xerez CD no realizó un buen partido en Chapín contra el Ceuta B, cedió los dos primeros puntos del campeonato tras las dos victorias -sin brillo- en Córdoba y en casa frente al Sevilla C y debe mejorar y regresar a la senda del triunfo para no perder comba con las primeras posiciones.

El preparador nazareno espera un partido "complicado" en Las Cabezas, pero ni más ni menos que otros porque "como bien es sabido en esta categoría todos los partidos lo son y, como siempre digo, el Xerez tiene que salir a cualquier campo a ganar y el domingo no va a ser menos".

Checa ha tenido que trabajar con menos efectivos por las numerosas bajas y apunta que la semana ha ido bien, "con la responsabilidad que tiene cada jugador de llevar este escudo y sabiendo que en casa se nos tienen que escapar pocos puntos y dejamos escapar dos".

"Espero un Xerez dominador, que sepa jugar en campo contrario y que cuando nos toque defender defienda bien"

Así, espera un XCD "dominador, que sepa jugar en campo contrario, que cuando nos toque defender defienda bien y en eso es verdad que lo estamos viendo; pero con balón nos falta. El otro día en la primera parte tuvimos muchísimas pérdidas, dejamos al equipo contrario correr, no juntamos las líneas, dejamos mucha gente por delante del balón y el Ceuta nos hizo bastante daño. Luego lo corregimos, estuvimos mejor y aunque no merecimos ganar, por lo menos se igualaron las fuerzas y el empate fue justo".

Al equipo le cuesta generar desde pretemporada, algo que Checa achaca a que "son momentos de forma, momentos de los partidos, los equipos también nos respetan, tenemos mucho potencial arriba, pero los rivales trabajan bien en bloque bajo. En los tres primeros partidos hemos tenido muchas ocasiones y lo que hay que hacer es materializarlas", dijo.

De este modo, "espero un partido de áreas, campo pequeño, ellos ponen mucha intensidad, tienen buenos jugadores y saben a lo que juegan" y además elogia a Juan Carlos Menudo, técnico del Cabecense. "Tiene mucha experiencia en esta categoría, lo conozco bien porque es de Sevilla y me encantan los conceptos que trabaja, he seguido mucho a sus equipos durante mi etapa de jugador y de hecho he copiado bastantes cosas de él en muchos conceptos que yo llevo a cabo. Es un equipo muy bien trabajado y nos va a hacer daño, aunque tenemos que estar preparados para eso".

Checa se verá obligado a realizar cambios, posiblemente se decante por Reina en la medular para sustituir al sancionado Adri Rodríguez, por lo que el puesto del central lo ocuparía Juanmari. Al técnico no le preocupa la situación porque la plantilla es amplia: "No me preocupa, me ocupa, porque tenemos que hacer retoques cuando el equipo está bien defensivamente, pero tenemos una plantilla amplia, la dirección deportiva ha hecho un equipo con un gran potencial, todos van a ser importantes y ahora se está demostrando, hay jugadores que por sanción o lesión salen y entran otros que tienen que hacerlo igual o mejor que el compañero que estaba".

Tan sólo se han disputado tres jornadas y sólo el Ciudad de Lucena ha sumado los 9 puntos y aunque es pronto para sacar conclusiones, se va decantando la clasificación. "Checa opina que "todos sabemos los equipos que van a estar arriba, luego siempre hay alguna sorpresa, pero desde que vimos al Ciudad de Lucena en la Copa RFAF sabíamos que va a estar peleando arriba, lo mismo que el Puente Genil, Utrera, el mismo Gerena, el otro Xerez que aunque haya empezado mal creemos que estará arriba, y por supuesto nosotros, hay que darle importancia a los 7 puntos de 9 que hemos logrado".