Sin puntería y espesos (0-0)

Decepción para celebrar el 76 cumpleaños. El Xerez CD no pudo pasar del empate a cero ante un buen Ceuta B en un partido espeso, en el que en ningún momento sintió cómodo sobre el verde, no fue nunca protagonista con el balón, le costó generar y estuvo además negado de cara al gol. Santos salvó a los azulinos en la primera mitad con un par de intervenciones sensacionales y en la segunda, Diego Domínguez falló un penalti, Adri fue expulsado y la pelota no quiso entrar. Tres jornadas, siete puntos, portería a cero e invicto e imbatido. El Xerez CD pudo ganar, pero también pudo perder.

Checa tuvo que recomponer el once por las importantes y numerosas bajas con las que afrontaba su equipo el partido -Isma Gil, Ramón, Migue García, Belizón y Juan Delgado- y realizó cambios en todas las líneas, revolucionándolo por completo. A los obligados se unieron otros por decisión técnica y fueron siete en total. La portería la tuvo que ocupar Santos y modificó los dos laterales, colocando a Juan Mari en la derecha y Joselito en la izquierda por Álex del Río, mientras que los dos centrales sí que volvieron a ser Reina y Geovanni.

En la medular, más novedades. Adri Rodríguez es el 'jefe' como pivote y le escoltaron por delante en esta oportunidad Antonio Jesús por Migue García y Albajara, que se ha hecho con un hueco en el once por el nivel mostrado en los dos compromisos anteriores. Iván Navarro salió de inicio en la derecha, Perotti conservó su plaza en el carril izquierdo y la referencia fue Acosta por Diego Domínguez.

Con tantas variantes, el Deportivo no entró nada cómodo al partido y ante un Ceuta B que sí lo hizo y avisó con dos acercamientos peligrosos, el primero los sacó Santos de forma espectacular y el segundo se fue fuera por poco. Con el paso de los minutos, el cuadro caballa se hizo con el control y a los azulinos, imprecisos en las entregas, les costaba acercarse al portal de Rodin.

Santos, salvador

Al cuarto de hora, Santos salió nuevamente al rescate. Adil ganó la línea de fondo y la puso rasa al punto de penalti y allí apareció David para poner a prueba al meta azulino, que tiró de reflejos para mandar a córner el disparo.

El crono volaba y el combinado xerecista lo intenta sin éxito, éxito que estuvo a punto de encontrar Taufek por partida doble. Tras una buena internada, no se lo pensó dos veces y Santos envió a saque de esquina el tiro. La acción a balón parado la ejecutó Sergio, la rechace la defensa y lo cazó nuevamente Taufek para que el meta azulino volviera a tirar de manual. Despejó seguro el balón y se estrelló en el palo (33').

El Deportivo no aparecía, seguía espeso y lento, sin fluidez en la medular, apenas tenía presencia por dentro y hasta el minuto 39' no puso en apuros a la zaga caballa con una acción de Perotti que terminó en córner y en el 42', Acosta casi aprovecha el primer balón claro que le llegó. Al punta le salió su tiro algo cruzado.

Doble punta

Tras el paso por los vestuarios, el técnico azulino realizó un doble cambio. Albajara e Iván Navarro se quedaron en la caseta y entraron De Rueda y Armgengol. El dibujo varió y el Deportivo pasó a jugar con dos puntas, Acosta y el joven guineano. Pero el guión era el mismo, era el Ceuta B el equipo que más inquietaba.

Diego Domínguez probó fortuna a la hora con un remate de cabeza alto y justo después, contra del Ceuta B que no terminó bien de milagro. El partido entró en una fase en la que no sucedían cosas, hasta que en el 72', un desborde por la derecha de Perotti terminó en un penalti muy protestado por los jugadores ceutíes.

Penalti fallado

Diego Domínguez agarró seguro el balón, engañó al portero y le pegó fuerte abajo, pero su tiro se estrelló en el poste. El rechace le cayó al ariete y lo mandó dentro, pero el gol fue anulado. El rechace en el poste no habilitaba su posición y tocaba dos veces el balón. La acción animó a la grada, pero no tanto al equipo, que quería y no podía con un Ceuta B ordenado y que se empleaba con contundencia cuando era necesario.

Para colmo, los azulinos se quedaron con diez en el minuto 85 por la expulsión de Adri Rodríguez por doble amarilla. El capitán le metió el cuerpo Bihal para frenar una contra y pocos minutos antes había visto otra. No era la tarde de un Deportivo gris, que no encontró el camino de gol. Armengol, siempre animado por la grada, lo intentó todo, pero no le salió nada a la hora de resolver.