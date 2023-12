Checa, técnico del Xerez CD, espera a un Gerena "con el cuchillo entre los dientes"

José Carlos Checa, técnico del Xerez CD, confía en acabar el año 2023 sumando un triunfo que mantenga al equipo azulino en la segunda posición y al acecho del liderato. El Deportivo juega en el Antonio Puerta de Nervión (Sevilla) contra el Gerena y el míster nazareno advierte del peligro de un rival que aunque marcha décimo y ha cambiado de entrenador "tiene jugadores que cualquier equipo querría tener".

-¿A hacer hacer bueno el punto sumado contra el Ciudad de Lucena?

-Exacto. Y sobre todo seguir con esa dinámica positiva que llevamos. Ante un gran equipo como es el Lucena hicimos cosas muy buenas, les creamos bastantes situaciones para haber ganado el partido, no se dio, pero seguramente esta semana sí sea. Tenemos muchísimas ganas de terminar el año ganando, este equipo no tiene objetivo que no sea ganar.

-¿Qué partido espera? El Antonio Puerta es el campo más pequeño de la categoría.

-Es más pequeño, pero no es excusa. Ellos tienen una gran plantilla, han cambiado de entrenador y nos esperamos un partido competido en el que vamos a tener que hacer nuestro mejor juego para poder ganar; ganar duelos individuales, ser fuertes en las áreas, intentar atraer y crear los espacios o los pocos que haya intentar atacarlos y a partir de ahí finalizar jugadas. Nosotros tenemos que ser el Xerez donde vayamos e intentar llevar el peso del partido, crear ocasiones y generar espacios y superioridades. Se trata de hacernos fuertes en las áreas.

-¿Y qué Gerena espera tras el cambio de entrenador?

-Han cambiado de entrenador, pero todos los equipos que se enfrentan al Xerez salen muy motivados porque se miden a un rival muy importante de la categoría. Todos los partidos son diferentes pero cuando se enfrentan a nosotros son especiales y esta semana vamos a tener enfrente un rival que va a estar con el cuchillo entre los dientes, que nos va a intentar quitarnos la pelota y tenemos que estar por encima de eso.

-Como exjugador del Gerena, ¿cómo ve la situación que atraviesa el club?

-Conozco poco. Tengo amigos de mi etapa allí, donde di los últimos coletazos como futbolista. Ha cambiado la directiva, lo cogió gente de fútbol pero de fuera de Gerena y lo han sacado de allí del pueblo. El año pasado estuvieron entrenando y jugando en La Rinconada y este año en el campo del Nervión. Lo que sí sé es que tiene una gran plantilla, muy buenos futbolistas y cualquier futbolista de esa plantilla estaría cualquier equipo loco por tenerlo. Pero somos el Xerez y tenemos que ganar en cualquier campo.

-Pero marchan décimos, hasta el momento no están donde esperaban.

-Eso es lo que nos hace ver la dificultad y el nivel de la categoría. Hay equipos que enganchan dos partidos ganando y se meten arriba y pierdes dos y te metes en puestos por descender. El equipo que sea capaz de ganar tres por cuatro partidos estará arriba y si coger una mala dinámica te pones en mitad de tabla. Pero hay que ir muy concienciados porque tienen un muy buen plantel, muy buenos jugadores y estoy seguro de que el entrenador, que lo conozco bastante bien porque fue compañero mío en el Hércules, le va a imprimir carácter y sobre todo la intensidad que le caracterizaba como jugador.