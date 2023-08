Checa apuesta fuerte por el Xerez CD en la Copa RFAF

El Xerez CD comienza la temporada 23/24 este miércoles (21:00) en Chapín de forma oficial con el partido de ida de la primera eliminatoria de la Copa RFAF frente al Ciudad de Lucena y tanto Checa, técnico azulino, como sus jugadores tienen muchas ganas. El preparador sevillano encara el reto ilusionado y con la intención de "llegar lo más lejos posible. Hemos configurado una plantilla para pelear por el ascenso y en esta competición también tenemos ganas de hacerlo bien y de ganar el mayor número de partidos posibles".

Bajo su punto de vista, el equipo "llega preparado, los chavales han trabajado bastante bien durante estos días de pretemporada y en los partidos competimos bien y se han podido ver bastantes cosas de las que hemos trabajado. Tenemos mucha ilusión, creo que podemos sacar el partido adelante".

"El Ciudad de Lucena tiene muy buen equipo y muy buen entrenador, siempre está arriba en la tabla"

De todos modos, respeta al máximo a un Ciudad de Lucena que "tiene muy buen equipo y muy buen entrenador, siempre está arriba en la tabla. No obstante, somos el Xerez, sabemos que tenemos que ir a por el partido y hay que salir siempre a ganar e intentar ser superiores al rival".

Este miércoles, el Deportivo pisará por primera vez el césped de Chapín, que hasta el momento no ha sido utilizado tras la resiembra. Checa no cree que les afecte. "No debe ser una excusa, tampoco el Lucena lo ha pisado y su campo es de césped artificial. Tenemos que estar tranquilos, sabiendo que Chapín es un buen campo. Sólo podemos contar con él para los partidos pero, como he dicho antes, no es una excusa. Hay que salir a competir y seguro que con el apoyo de nuestra afición vamos a sacar adelante muchos encuentros".

Su reto en esta competición es claro: "El primer objetivo que tiene el club es el ascenso, pero se sube en mayo y no en agosto. Tenemos que disfrutar de esta Copa, hemos hecho una gran plantilla y podemos competir en liga y Copa. El objetivo es ir pasando y eso se logra ganando al Ciudad de Lucena".

Al compromiso contra los de Rafa Carrillo llegan algunos futbolistas tocados y espera "recuperar al mayor número posible. La pretemporada ha sido dura, hemos disputado partidos intensos, contra rivales buenos y estas cosas pasan a estas alturas, es normal".

La afición tiene ganas de ver competir al equipo ya con un torneo en juego. Checa asume que "va a apretar desde el primer momento, esto es lo bonito de jugar en el Xerez CD, tiene una gran afición, que nos va a exigir y es positivo tanto para los jugadores como para el club. Hay una gran masa social detrás y apuntan alto, como es normal".