"Hicimos muchas cosas bien como equipo, se notará ante el Ciudad de Lucena"

A la cuarta llegó la vencida. El Xerez CD ha necesitado disputar un póker de amistosos de pretemporada para lograr su primer triunfo y anotar sus primeros goles. El Deportivo, tras su empate sin goles en su estreno en Arcos contra la UD Algaida y las derrotas contra el Sevilla juvenil en Montecastillo (0-1) y el Betis Deportivo en el Trofeo Feria de la Vendimia (0-2), logró el martes su primera victoria al imponerse por 1-2 al Jerez Industrial en el Memorial Pedro Garrido.

Checa, técnico azulino, había asegurado que se mostraba tranquilo por la falta de puntería porque el equipo generaba ocasiones, pero también resaltó que había que ganar ya. Tras la cita ante los industrialistas, un rival de Primera Andaluza, detalló que "nos entramos bien en el partido, en los primeros cinco minutos concedimos tres saque de esquina y en uno de ellos nos marcamos en propia puerta. Apretamos, intentamos generar, pero en la primera parte no logramos hacer gol y en la segunda, el dominio fue más claro, generamos mucha superioridad por banda y llegaron los dos goles, aunque pudimos hacer más".

"No me volví loco cuando no marcábamos -matiza el técnico- porque estaba claro que generábamos ocasiones, han seguido llegando en este encuentro y estrenamos la cuenta goleador. Como he dicho antes, hicimos dos y pudimos hacer más. En otros partidos, igual tenemos menos ocasiones y las metemos. Los chavales están trabajando bien, estamos haciendo todo lo que creemos bueno para el equipo y vamos a seguir creciendo. Como equipo hicimos ya muchas cosas bien y eso se notará frente al Ciudad de Lucena".

La plantilla está prácticamente cerrada y Checa está "muy contento con los jugadores que tengo, tenemos una ficha libre sub-23, pero con lo que tenemos estoy satisfecho".

La próxima cita, el Magpies

El Deportivo ha entrenado este miércoles en La Granja en una sesión en la que los técnicos han cuidado al máximo a los jugadores, ya que son muchos los que arrastran problemas físicos y la Copa RFAF está a la vuelta de la esquina. De cara a esa cita, el último compromiso de los xerecistas será el domingo 13 en el Pedro Garrido (21:00) frente al FC Bruno's Magpies de Gibraltar que entrena Alfonso Cortijo con el Trofeo Rafa Verdú en juego, que será muy emotivo, ya que es el primero que se va a disputar tras el fallecimiento del presidente de honor azulino en octubre pasado.