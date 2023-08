El Xerez CD conquista el III Trofeo Pedro Garrido (1-2)

El Xerez CD se ha adjudicado el III Trofeo Pedro Garrido al imponerse por 1-2 al Jerez Industrial en un encuentro entretenido en el que no lo tuvo fácil y con dos partes totalmente diferentes. En el primer acto, el cuadro de Bruno Herrero plantó cara a un Deportivo que mandó, pero que no fue capaz de concretar y se marchó al descanso perdiendo por 1-0. El segundo fue de los de Checa de forma clara, que se soltaron y remontaron el envite. Juan Delgado y Perotti, otra vez el mejor del partido, le pusieron la firma a los dos tantos del triunfo, que eran los primeros de la pretemporada. Al final, la diferencia de categoría se notó.

Checa se decantó de inicio otra vez por una defensa de cuatro, en esta oportunidad con Juan Mari y Adri Rodríguez como centrales, con Migue García por delante y una medular y un ataque con cambios, Antonio Jesús, Perotti, Armengol, Belizón y Acosta.

Gol tempranero

El Jerez Industrial saltó al verde sin complejos, muy centrado en su trabajo y no tardó en abrir la lata. En el primer minuto, Juan Mari se tuvo que emplear a fondo para abortar una acción de ataque blanquiazul y mandar el balón a córner y en su segundo acercamiento no perdonó. En el minuto cinco, un saque de esquina lo mandó dentro el delantero Dani Hedrera de cabeza. Visto y no visto. 1-0. El Deportivo se volvía a ver sorprendido por una acción a balón parado, igual que frente al Betis Deportivo.

A los azulinos les costó entrar en el encuentro, pero una vez que tomaron el mando comenzaron a generar, pero sin puntería. Ni Perotti ni Acosta acertaron a superar a Samu y en el 19', gol anulado a los azulinos por fuera de juego. Un centro de Migue García lo remató Belizón, lo rechazó el portero y Acosta mandó dentro el rechace.

El choque era entretenido y el Jerez Industrial no le perdía la cara. Dani Herrera acarició el segundo con un buen lanzamiento que repelió Santos a saque de esquina. Ese ataque, que finalizó hasta con tres remates industrialistas a puerta, animó a un Deportivo que llegaba con peligro, pero sin puntería. Como tampoco la tuvo Soto en un mano a mano ante Santos (36') que le cerró bien el hueco para disparar.

Juan Delgado pone las tablas

El segundo acto arrancó con dos cambios en el ataque azulino, Diego Domínguez y Juan Delgado suplieron a Acosta y Belizón, y un Xerez CD que dio un paso al frente y se mostraba dispuesto por fin a abrir la lata en pretemporada. Juan Delgado, de cabeza, abrió el fuego tras un centro desde la derecha de Ramón. 1-1. Minuto 52.

Tras el gol, el Deportivo se hizo dueño de la situación y puso contra las cuerdas a un Industrial que capeaba el carrusel de oportunidades xerecistas como podía. La afición se divertía en la grada con un Perotti sensacional.

El cuadro de Bruno se aferraba a la tablas en el marcador y no bajaba la guardia dentro de la diferencia entre un equipo y otro yen el 66', una galopada de Alberto se le escapó cruzada. El Deportivo mantenía el control, pero ya el ritmo no era el mismo. El cansancio comenzaba a pasar factura y la pausa de hidratación fue un alivio.

Remontada

La parada le vino genial al Xerez CD, que también había cambiado su planteamiento y jugaba con tres atrás. Perotti, no podía ser otro por su empuje y ganas, rompió las tablas. 1-2. Minuto 81. Se coló hasta la cocina y colocó el balón en el palo fuera de alcance del meta industrialista. Y el 1-3 pudo llegar en el 83' tras otra buena acción de Perotti que no alcanzó a rematar de cabeza De Rueda. El extremo poco después se marchó del campo ovacionado y con la afición coreando su nombre. El Deportivo hacía los deberes y cumplía con el guión ante un cuadro industrialista que dejó muy buenas sensaciones, especialmente en la primera parte, ante un rival más rodado.