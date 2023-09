"Volvemos a jugar en casa y hay que ganar, los tres puntos son importantes"

El Xerez CD ha abierto la temporada 23/24 con un pleno de dos triunfos en dos partidos y confía en prolongar la racha ante el Ceuta B este domingo (17:30) en Chapín, escenario en el que se han ejercitado este viernes los azulinos sin Isma Gil, Ramón García y Migue, pero con Juan Delgado, ya bastante recuperado de sus molestias en la rodilla derecha.

José Carlos Checa, entrenador azulino, es optimista, apuesta por seguir sumando de tres, aunque no se fía del rival, al que considera un buen equipo, y lamenta las bajas, pero no se queja porque "tenemos fondo de armario".

–Dicen que no hay dos sin tres...

–Es nuestro único objetivo, seguir acumulando triunfos. El Xerez CD debe salir a ganar siempre y además volvemos a jugar en casa ante nuestra afición, que es bastante importante, vamos a intentar ofrecerle otra victoria.

–Se le acumulan las bajas, ¿se va a ver obligado a cambiar sus planteamientos?

–No, cambiamos los nombres, el juego debe ser el mismo y nuestra filosofía, también. Hemos hecho una plantilla muy buena, en la que no debemos echar en falta a nadie, aunque está claro que se nos han lesionado piezas muy importantes. Creo que tenemos fondo de armario para competirle a cualquier equipo.

–¿Qué partido espera frente al Ceuta B?

–No ha empezado bien, pero no podemos confiarnos. El resultado del primer partido fue totalmente engañoso y en casa estuvo bien ante el Córdoba, que es un equipo complicado. Es un filial diferente a los otros, tiene piernas y transita bien, pero cuenta con gente veterana, todas las temporadas cuenta con futbolistas mayores de 23 años, sabe a lo que juega y su entrenador conoce perfectamente la categoría. Esperamos un partido bastante difícil, pero lo tenemos que sacar adelante.

Advertencia "Por ganar dos partidos no tenemos que ponernos eufóricos, esto es fútbol, la liga acaba de empezar"

–¿El seis de seis le obliga a contener la euforia en el vestuario?

–Estamos muy tranquilos, como lo estábamos en pretemporada cuando los resultados no se daban. Ahora, por ganar dos partidos, no tenemos que ponernos muy eufóricos. Esto es fútbol y en cuanto pierdes dos partidos te metes abajo, esto acaba de empezar, queda mucha liga y nos marcamos objetivos a corto plazo. Ahora mismo, nuestro reto es sacar adelante el partido del domingo. El equipo está haciendo las cosas bien, transmite confianza y tranquilidad. Los jugadores saben lo que tienen que hacer en cada momento, saben defender con balón y sin balón.

–¿Le trastoca mucho los planes la baja de Migue en la medular?

–Lo he comentado antes, tenemos alternativas. De todos modos, es una lástima que tenga que parar porque estaba muy bien, tiene una pequeña roturilla. Es importante para el grupo, es nuestro capitán, le necesitamos y sumará desde fuera. El que salga, lo hará bien, confiamos en el grupo y seremos once para once. Hemos preparado el partido para intentar ganar siendo nosotros, aunque habrá momentos en los que nos tocará sufrir porque el rival también apretará. Ahí, tendremos que saber sufrir, como lo hicimos en los dos últimos encuentros. Hasta ahora, nos están generando poquísimas ocasiones y mantener esa línea es clave. Hay que hacer mucho daño al rival y saber defender lo nuestro, nos queda mucho por delante. Los tres puntos son importantísimos.

–¿Está Juan Delgado ya para tener minutos?

–Está ya haciendo parte del trabajo con el grupo, este sábado también lo hará y ya veremos en función de sus sensaciones. No nos queremos precipitar con él, viene de una temporada complicada. Este curso empezó muy bien, entrenando sin problemas y tuvo un golpe en la rodilla contra el Ciudad de Lucena que le obligó a parar otra vez. Va entrando poco a poco, a ver qué decisión tomamos.

–Se cae Migue García, pero entra Antonio Jesús...

–Tenemos a Antonio Jesús, también a Albajara, tenemos varias alternativas, contamos con futbolistas que pueden actuar en diferentes posiciones. Tengo el once claro, pero no lo voy a adelantar.

–¿Cómo ve a Santos tras la lesión de Isma Gil?

–Todos los que hemos sido jugadores hemos tenido nuestras oportunidades de una manera o de otra, a veces llegan por decisión del entrenador, otras por sanción y otras por una lesión, como en esta oportunidad. El puesto de portero es más complicado, al principio me decanté por Isma, se lo comenté a él y lo entendió. Está trabajando muy bien y ahora tiene la oportunidad de decir aquí estoy yo y seguro que lo va a hacer bien porque es un gran portero. Tenemos muy buenos informes de él de temporadas anteriores, Miguel Ángel le conocía de su etapa en la cantera y estamos convencidos de que lo va a hacer igual de bien que Isma, confiamos plenamente en él.