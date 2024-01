"Afrontamos el partido más importante de lo que va de liga, entre todos tenemos que dar otro paso adelante"

José Carlos Checa, entrenador del Xerez CD, se muestra optimista y ambicioso de cara a la segunda vuelta de la competición que arranca esta jornada, espera mejorar los registros de la primera para "lograr el ascenso, que es para lo que estamos aquí", califica la cita de este domingo (17:00) ante el Córdoba B en Chapín como la más complicada de lo que va de competición por el potencial del rival y el momento en el que llega y admite que algunos de sus jugadores han recibido ofertas pero "todos quieren estar aquí".

–El domingo arranca la segunda vuelta, el tramo importante de la competición...

–Correcto y la encaramos como la primera, partido a partido, intentando ganar el mayor número de encuentros posibles sabiendo lo complicado que son los rivales. El choque ante el Córdoba B no es fácil por su potencial. Todos los jugadores están bien y con ganas de que llegue el domingo.

–¿El reto es igualar los excelentes registros de la primera parte de la liga?

–La intención es la de superarlos, siempre hay que mejorar. Hemos hecho una primera vuelta buena, pero hay que corregir algunas cosas y si lo conseguimos llegarán mejores resultados.

–¿Cómo espera el partido ante el Córdoba B?

–Va a ser muy complicado porque tiene un muy buen equipo, con jugadores muy jóvenes, pero elegidos y tienen un entrenador al que admiro. Diego le saca un rendimiento espectacular a todos sus equipos y, especialmente, a todos sus futbolistas. Todas las temporadas tienen que montar equipos nuevos porque los filiales son así, siempre acaban funcionando y eso dice mucho de ese entrenador.

–Diego Caro ha asegurado que para su equipo jugar en Chapín supone un extra de motivación...

–Espero a un rival valiente, que juegue al fútbol. Es un equipo que va a intentar quitarnos el balón, hacernos daño, desgastarnos porque físicamente están fuertes y seguro que salen a por el partido. Así son todos los equipos de Diego. De todos modos, tendremos que ser nosotros, teniendo claro que nos medimos a un equipazo y sabiendo tendremos de nuestro lado a nuestra afición. Estamos en una semana importante, en la que entre todos tenemos que dar ese paso adelante para conseguir los tres puntos. Creo que es el partido más importante de lo que llevamos de temporada. Insisto, nos vamos a medir a un buen equipo, que es capaz de hacerte daño con balón y que nos va a exigir muchísimo.

–El técnico del filial también destaca de su equipo el bloque y el hambre que demuestra en cada partido...

–Es lo que intentamos inculcar a los jugadores cada día, aquí no podemos parar para lograr el objetivo, no nos podemos relajar, hay que ir a más y no podemos pararnos a pensar en lo que hemos hecho antes aunque haya sido bueno. Tenemos que mejorar en muchos aspectos, cada día debemos aprender algo más y en los partidos también hay que ir a por más. Al final, todo es cuestión de respeto, me gusta respetar al contrario pero yendo a por el partido, así también te ganas ese respeto del que hablo. Si vamos 2-0, hay que intentar hacer el 3-0. Eso es lo que me han enseñado desde pequeño y es lo que le transmito a unos chavales que forman un gran grupo. Lo importante aquí es eso, el equipo, aunque hay grandes jugadores.

–Se dice que ganar dos partidos seguidos en casa siempre es complicado, ¿lo hará el Xerez CD?

–Es muy difícil ganar dos partidos en cualquier categoría y en cualquier escenario. Hay jornadas en las que ganas fácil y a la siguiente o no lo haces o te cuesta y te metes en problemas. Nosotros esta jornada nos enfrentamos a un rival muy potente, de los que hacen daño en tu campo porque cuenta con jugadores elegidos y preparados para subir a Primera RFEF. Tendremos que ser el mejor Xerez para ganar.

La grada Esta semana necesitamos a la afición de forma especial porque el partido será duro y nos tendrán que levantar en los momentos complicados

–La afición está muy enchufada, ¿le preocupa que esté tan ilusionada?

–Al revés, me motiva, es buena señal. Sólo podemos darle las gracias porque aquí hemos venido para darle el ascenso. Una temporada es muy larga, hay buenos y malos partidos, buenos y malos momentos y los seguidores siempre están ahí. Necesitamos siempre su apoyo y contamos con él. Esta semana la necesitamos de forma especial porque el partido será duro y nos tendrán que levantar en los momentos complicados. Es un lujo contar con la afición porque lo está dando todo siempre. Ve que el equipo lo está dando todo, aunque hayamos tenido encuentros malos, y no falla. Vamos a ir cada día a más y con su apoyo, que lo vamos a tener al cien por cien, vamos a ir a por el ascenso.

–Hay jugadores que están realizando una gran temporada y están recibiendo ofertas de superior categoría, ¿le preocupa que alguno se pueda marchar o descentrar?, ¿le parece bien que algunos negocien su continuidad?

–Todos, y ahí incluyo a entrenadores, jugadores, afición, prensa..., estamos haciendo una buena primera parte de la temporada y es normal que los equipos se interesen en nuestros buenos jugadores, que son muchos, pero tengo la tranquilidad que todos quieren estar aquí. Desde un principio, las puertas están abiertas, aquí está el que quiera estar, queremos un Xerez CD ganador. Todos quieren seguir, tenemos una gran dirección deportiva compuesta por Miguel Ángel y Gallo y también es normal que se muevan, lo mismo que haya equipos, como he dicho antes, que quieran a nuestros futbolistas, para eso son de los mejores de la categoría y de categoría superior.

–El equipo no ha podido entrenar en Chapín finalmente, ¿lo entiende?

–La semana se ha presentado de lluvias y es lo mejor para el campo y para nosotros, que necesitamos que el domingo esté bien. Hay que dar las gracias al Ayuntamiento por su predisposición. Entrenamos en La Granja y no pasa nada. No debe ser una excusa...

–El Xerez CD volverá a entrenar el sábado en el Anexo Pepe Ravelo una década después, ¿qué le dice ese dato?

–Sólo hablo del presente, no sé qué había pasado antes. A día de hoy, sé que el Ayuntamiento está volcado, pero no sólo con nosotros, con todos los equipos de la ciudad y es lo bueno. Hay unas instalaciones a disposición de todos los clubes y nos tenemos que adaptar un poco todos, pero sin problemas. Si no nos avisan de lo contrario, el sábado entrenaremos allí.