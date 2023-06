Checa, entrenador del Xerez CD: "Vengo a ascender, no hay otro objetivo"

José Carlos Romero Infante 'Checa' ha sido presentado este lunes como nuevo entrenador del Xerez CD. El nuevo míster azulino ha lanzado un claro mensaje a los aficionados azulinos: el único objetivo es el de ascender a Segunda RFEF. El todavía técnico del Dos Hermanas 1971 -se juega el ascenso a Primera Andaluza esta semana- lleva pocos meses retirado de la práctica activa, es 'novato' en los banquillos, comprende que existan reticencias por su poca experiencia y afirma estar "capacitado" y "preparado" para asumir el "reto" del banquillo del XCD, "que no es un club cualquiera".

"Sé que es un riesgo, porque no hablamos de un club cualquiera, pero me siento muy capacitado, tengo mucha ambición y lo único que quiero es salir cada domingo a ganar. Se lo dije al 'Capi', el jugador que quiera venir aquí tiene que tener mínimo la misma ambición que tenga yo, esto no es un equipo cualquiera, sabemos la exigencia que hay y que tenemos un reto bonito y aunque los ascensos no se consiguen en agosto, nuestro único objetivo es el ascenso".

Poca experiencia

"Está claro que poca experiencia tengo porque me he retirado hace nada, pero llevo bastante tiempo siendo en el mundo del fútbol y sobre todo siendo profesional de esto y está claro que los conocimientos los tengo; ahora tengo que transmitírselos a la plantilla, vamos a hacer un equipo ganador que vaya a por la victoria cada domingo. Estamos en un grupo muy difícil, no va a ser fácil, pero con los jugadores que se están firmando vamos a tener opciones de ganar en todos los partidos".

El Xerez CD

Estar en el Deportivo es "un halago y un lujo, todo el mundo no tiene la suerte de que un club como el Xerez apueste por una persona sin apenas experiencia como entrenador. No me da miedo, estoy convencido de que vengo aquí a ascender y no tengo otra cosa en la cabeza. Estoy deseando que empiece la pretemporada porque hay que hacer muchas cosas y hacerlas bien".

Estilo

Checa quiere un XCD "dominador, valiente, que sea capaz de jugar en campo contrario, que sea capaz de dominar los partidos, que genere espacios con los ataques, me gusta que la gente importante del equipo tenga la pelota, que no sea el portero el que tenga más veces el balón y para eso tenemos que estar física y mentalmente preparados porque este es un club exigente y a mí lo que me gusta es la exigencia de ganar cada domingo". En el Dos Hermanas ha usado dos sistemas (2-5-2 y 4-3-3). "Cuando llegué la plantilla ya estaba hecha y me pude adaptar a lo que había. Miguel Ángel y yo estamos trabajando en otra cosa, el sistema lo hacen los jugadores y hay que defender con mucha gente y atacar también con mucha gente, ese es el mejor sistema".

Renovaciones y fichajes

"Los que mandan en el tema de fichajes son Miguel Ángel y Gallo, pero estoy en contacto con Miguel Ángel, ellos son los que eligen y yo soy el que expongo la forma que quiero de jugar. He hablado con casi todos los jugadores que han renovado y también con los que estamos fichando y con los que tenemos apalabrados".

Objetivos

"El objetivo final es el ascenso y para eso hay que jugar el play-off o ascender de primeros y ese es el único objetivo a largo plazo. Y a corto plazo, prepararnos cada semana física y mentalmente conociendo la ambición y la ilusión de nuestra afición y la del presidente, que ya me ha dicho que si no vengo para ascender ya estoy en Dos Hermanas" (risas). "Por eso digo que aquí al Xerez no puede venir cualquiera, no es un club cualquiera, hay una ambición grande por hacer cosas importantes aunque en el fútbol no siempre dos más dos sean cuatro. Está claro que el fútbol te pone donde te tiene que poner y el Xerez este año no está donde tiene que estar y el año que viene el primer paso es ascender para que el club se acerque a donde merece".

Mensaje a la afición

"Pedirle poco y decirle que no cambie, es una afición espectacular, que siga animando al club y que apoye al entrenador y a los jugadores que está firmando Miguel Ángel porque nos espera un año bonito, pero eso no quiere decir que no sea complicado, el grupo es exigente, hay buenos equipos y nosotros vamos a ser uno de los que estará peleando por arriba".

Entrenadores

"He tenido muchísimos entrenadores, temporadas en las que he tenido tres o cuatro, estando en clubes exigentes mandan los resultados. No me quedo sólo con uno, me gusta cómo trabaja tácticamente Tevenet; los movimientos en ataque de Barragán o Gustavo Siviero; me quedo con bastantes cosas de diferentes entrenadores, cogiendo lo que creo que es mejor de cada uno".

Presión

"Aquí no se puede hablar de otra cosa, si venimos a Jerez y hablamos de permanencia a las dos semanas me están echando. Lo que hay que hacer es ascender, pero no se asciende en agosto".