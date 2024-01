Checa: "Tendremos que ser el mejor Xerez para sacar los tres puntos de Ayamonte"

José Carlos Checa, técnico del Xerez CD, no se fía un pelo del Ayamonte, rival este domingo de los azulinos en el partido aplazado de la 14 jornada. Los onubenses marcan la zona de permanencia con apenas 14 puntos sumados, pero el míster nazareno del XCD apunta que en una categoría tan igualada las diferencias entre los equipos de arriba y los de abajo no son tan grandes: "Tendremos que ser el mejor Xerez si queremos sumar los tres puntos". Quien avisa no es traidor.

-¿Cómo afronta el equipo esta nueva salida, ahora a Ayamonte?

-Es unna oportunidad de volver a sumar de tres, tenemos la posibilidad de estar (igualado) a puntos con el Lucena si somos capaces de ganar y es otra motivación más. Le damos importancia a todo lo bueno que estamos haciendo este 2023 y queremos seguir igual en este inicio de 2024, estar en lo más alto dice mucho de estos jugadores.

-En caso de triunfo, el equipo llegaría a la última jornada de la primera vuelta dependiendo de sí mismo para ser campeón de invierno. ¿Es un objetivo?

-Es algo circunstancial, nosotros miramos a corto plazo, ganar cada semana y vamos a un campo donde el Lucena se dejó puntos, sabemos que vamos a tener un partido muy difícil, pero nuestro único objetivo es ganar porque el único objetivo que tenemos a final de temporada es el ascenso.

-La última salida a casa del Gerena fue probablemente al campo más pequeño de la categoría. Ahora las circunstancias cambian.

-Sí, nos vamos a encontrar un campo totalmente distinto y hay que adaptarse a cualquier terreno y cualquier situación, hay que hacer lo que nosotros sabemos, crear espacios, intentar atacarlos, ser fuertes en las áreas y siendo nosotros estaremos más cerca de la victoria que de la derrota. Para eso hemos trabajado estos días que hemos tenido de descanso y de parón.

-El Ayamonte ha perdido en su casa con equipos como La Palma o Cabecense, pero en cambio venció a Pozoblanco y empató con Ceuta B y Ciudad de Lucena. ¿Qué le dice esto?

-Te ves esos partidos y son resultados engañosos, tienen muy buenos jugadores y un buen entrenador que conocen bien la categoría, va a ser un partido muy complicado, allí se han dejado puntos bastantes equipos y ante equipos fuertes lo hicieron bastante bien como el día del Ceuta o el Lucena. Vamos a tener que ser el mejor Xerez para ser capaces de sacar los tres puntos.

-Es decir, ¿entre Xerez CD y Ayamonte no hay tanta diferencia como marca la clasificación?

-Nosotros sabemos en qué club estamos y lo que tenemos que dar, pero no hay tanta diferencia, pero no sólo con el Ayamonte, sino casi con ningún equipo de la categoría; hay que dar siempre el máximo, como bajemos un poco cualquier partido se te complica.

-¿De qué le ha servido el partido en Alcalá del jueves para preparar este en Ayamonte?

-Nos ha venido bien porque siempre viene bien jugar partidos contra buenos equipos, el Alcalá en su categoría lo está haciendo bastante bien, fue un partido competitivo, lo que pasa es que nosotros le pusimos mucho ritmo y hay gente que está pidiendo minutos y eso es bueno para el equipo. Que haya tanta competencia y gente con tanto nivel al final es un problema para mí, pero un beneficio para el club.

-Mientras que el resto de equipos no regresan hasta el 14 de enero, veinte días después del último partido de Liga, el Xerez CD ha tenido menos vacaciones, pero también parece mejor jugar este 7 de enero en cuanto a la planificación.

-Las vacaciones vienen bien para estar con la familia, pero es verdad que hemos tenido pocas. Nos fuimos tres o cuatro días, pero la semana pasada se entrenó y esta semana ha sido semana normal, vienen bien, para que se despejen, pero estamos con los cinco sentidos puestos en el partido del domingo. Miramos pros y contras y decidimos cambiar el partido (de Ayamonte) por esas circunstancias, creímos que era lo mejor para nosotros. Creo que fue una decisión acertada, el equipo tiene muchísimas ganas, deseando que llegue el domingo para traernos los tres puntos de allí.