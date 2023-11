Checa recupera la mejor versión de Iván Navarro

Iván Navarro es uno de los azulinos que más temporadas lleva en un equipo con muchas caras nuevas. Aterrizó en el Xerez CD en el curso 21/22 y fue de los mejores del plantel que jugó el play-off con Fajardo y cayó eliminado ante el Ciudad de Lucena. Anotó ocho goles y se ganó la renovación. La pasada campaña no fue buena, como la del todos, pero Checa siempre ha confiado en él. La pretemporada no la pudo realizar al mismo nivel de sus compañeros por una lesión en el talón de Aquiles, pero una vez que la superó y se puso al cien por cien, el nazareno no dudó en darle minutos. Pese a no estar bien del todo, nunca le retiró su apoyo y el domingo el sevillano explotó. Realizó su mejor choque frente al Salerm Puente Genil y marcó.

Navarro está feliz, agradece al técnico y a sus compañeros el apoyo, ahora quiere disfrutar del momento, pero tiene los pies en el suelo porque sabe que "esto acaba de empezar, queda mucho y nuestro único objetivo es ascender este año".

–¿Qué sensaciones le ha dejado la goleada al Puente Genil?

–Nos salió todo redondo, ni en nuestros mejores sueños entraba un guión de partido como el que se dio. Estamos muy contentos porque todos lo hicimos bien. Hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades, a diferencia de lo que ha sucedido en otros partidos. Jugar en el Pedro Garrido y tener a la gente tan cerquita también nos ayudó bastante.

–Hacerle cuatro goles a un rival que marchaba invicto es dar un gran golpe encima de la mesa...

–Si no recuerdo mal, aunque ya hace tiempo de eso, el Puente Genil es el único equipo que ha logrado ganarnos esta temporada en partido oficial y no sólo vencerle, hacerle cuatro goles en un terreno de juego que no estaba en las mejores condiciones para nuestro estilo de juego no es fácil. Hicimos un gran partido todos, tanto los que salimos de inicio como los compañeros que salieron luego desde el banquillo. Diego, que estaba marcando goles todas estas jornadas atrás, no sale titular, entra otro compañero y marca, Juan tiene minutos y también hace gol... Tenemos una plantilla muy completa y así da gusto.

–¿Con qué se queda del encuentro?

–Con la celebración del gol de Juan y con la del mío. Fuimos todo el equipo junto y eso resume lo que llevamos de temporada. La pasada campaña no salían las cosas y lo mismo el ambiente no era tan bueno, este año es que es maravilloso, el grupo es increíble, nos llevamos todos bien dentro y fuera y es lo importante. Todo esto explica que lo de la portería a cero no es casualidad, que ir a más cada jornada no es casualidad... La base de todo es el equipo.

–Nueve jornadas sin encajar goles son muchas...

–Sabemos que en algún momento nos van a hacer goles, es imposible que no nos metan, pero mientras vamos a disfrutar, a seguir trabajando igual, exigiéndonos igual. La gente que nos va a ver entrenar sabe como trabaja el equipo. Es complicado lo que estamos logrando y no es casualidad, hay mucho trabajo detrás y también nos está acompañando la suerte. La semana pasada, hubo un palo que pudo ser gol perfectamente, pero no entró. Insisto, el equipo trabaja y defiende que da gusto.

–Al Xerez CD le faltaba matar los partidos y en esta ocasión sí lo ha hecho, ¿qué ha cambiado?

–No quiero que se me malinterprete, pero tal y como se está dando el año y como se estaban dando los partidos, si nos dicen que este encuentro iba a acabar 4-0 y con goles de jugadores que no habíamos marcado hasta ahora, nadie se lo hubiese creído. Estamos muy contentos porque nos da confianza y le ponemos las cosas complicadas al míster. La competencia es buena.

–El equipo es líder y cada vez saca más diferencia a los rivales directos...

–Llevamos solo nueve jornadas y quedan muchos puntos, pero es importante ir sumando y no fallar. Los equipos que quieren estar arriba, cuando no pueden ganar no pierden, estamos en esa línea y es la que tenemos que mantener porque el objetivo es subir esta temporada. Si es como campeones, mucho mejor y si no puede ser, pues jugar el play-off. Llevo aquí tres temporadas y he estado en las dos situaciones, jugar el play-off como tercero y sufrir el año pasado. Aquí el nivel de exigencias es máximo, la gente aprieta y jugar en el Xerez no es hacerlo en cualquier equipo. Sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento

–¿Cómo se encuentra a nivel personal?

–Empecé la pretemporada lesionado en una zona complicada como es el Aquiles y fue duro. Poco a poco, me voy sintiendo mejor y la confianza que me están dando tanto el entrenador como mis compañeros me está ayudando. Por fin, pude tener un buen partido, me sentí muy cómodo, disfruté dentro del campo, que hacía tiempo que no lo hacía, y estoy muy contento. Ahora, debo seguir en la misma línea para volver a encontrar mi mejor versión y ayudar en todo lo máximo que pueda al equipo.