El Xerez CD consolida el liderato y el Xerez DFC vuelve a dar la de arena

La novena jornada de liga ha servido para dejar claro que el Xerez CD es el equipo más en forma en estos momentos del Grupo X y se consolida como líder en solitario. Se medía al Salerm Puente Genil, otro de los conjuntos que marchaba invicto, y le goleó por 4-0 en uno de sus mejores encuentros de la temporada. Los azulinos siguen haciendo historia, invictos e imbatidos y 23 puntos en su casillero.

El Ciudad de Lucena conserva la segunda plaza tras vencer al colista Coria por 3-2 en un partido que ganaba por 3-0 antes de la media hora y que se complicó en el segundo acto y es el único que mantiene un poco el alto ritmo que ha impuesto el Deportivo. Los de Rafael Carrillo tienen 20 puntos.

El Bollullos era otro de las escuadras que se mantenía invicta hasta ahora y ante el Córdoba B en la Ciudad Deportiva perdió su condición (2-0). Un doblete del delantero ex xerecista Óscar truncó la racha del cuadro de Mario Rodríguez e impulsa al de Diego Caro, que ahora es sexto con 13 puntos, encadena tres jornadas sin perder y se acerca a los puestos altos.

El Ceuta B pisa fuerte. El filial caballa sigue con la directa puesta, suma ya ocho jornadas sin perder -sólo cayó en la primera cita de liga en Espiel por 4-1- y es tercero con 16 puntos tras golear al Pozoblanco (3-0).

El Utrera pierde puestos y ha pasado de pelear por el liderato a ocupar la séptima plaza con los mismos 13 puntos que Córdoba B y La Palma. Los de Montoya cayeron por 1-0 en el Carlos Marchena frente a un Cabecense instalado en la zona baja que ha tomado oxígeno con esta victoria.

Sevilla C y Ayamonte empataron a uno y a dos Gerena y La Palma y tanto el tercer filial hispalense como los condales se han instalado en la zona media-alta y en la décima posición aparece un Xerez DFC que no acaba de levantar el vuelo fuera de Jerez y que sólo ha sido capaz de arrancar un empate como visitante desde que comenzó la campaña. Un punto de quince es un bagaje muy pobre y no le permite estar en la parte noble, aunque es cierto que sólo se encuentra a tres puntos del play-off. En Espiel, los de David Sánchez volvieron a mostrar su cara menos vistosa y cayeron por 1-0.

El Conil de Francis sigue mejorando y en el Rodríguez Salvador se deshizo del Cartaya por 0-1 en su primera victoria a domicilio, que le vale para conseguir dos triunfos consecutivos tras el logrado en casa ante el Cabecense. De todos modos, es penúltimo todavía con ocho puntos.