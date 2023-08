Ciudad de Lucena-Xerez CD, todo o nada en la Copa RFAF

Todo o nada en el Municipal Ciudad de Lucena. El Xerez CD disputa este domingo (21:00) el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa RFAF ante el cuadro de Rafa Carrillo y no puede fallar si quiere seguir adelante en esta competición y soñar con la Copa del Rey. Los azulinos, que no pasaron del empate a uno en Chapín el miércoles, necesitan un triunfo para seguir vivos y la tarea no será fácil en función del rendimiento y de la imagen mostrada por una y otra escuadra en la primera cita.

El Deportivo se vio superado en casi todas las facetas por el combinado celeste y debe cambiar el chip para intentar hacer daño a su rival en su propio campo, más pequeño que Chapín y de césped artificial. De entrada, Checa cambiará sus planteamientos, ya que pierde como ariete a Juan Delgado, que acabó el miércoles con molestias en su rodilla derecha, pero recupera a Joselito y Adri Rodríguez para la defensa y el centro del campo. En Chapín, el sevillano apostó por dos puntas, pero en Lucena es probable que modifique el dibujo y refuerce la medular con Reina y Adri. Esa variante influye en ataque y ahí se abre un amplio abanico de opciones. Viajan todos los futbolistas y el técnico no ha facilitado convocatoria.

Checa aseguró tras el partido en Chapín que el encuentro de vuelta será igualado y que se va a decidir por pequeños detalles, pero se mostró confiado y apuesta por los suyos: "Tenemos una gran plantilla y estamos preparados para llegar el domingo y hacerles daño en su campo, vamos a ir a por ellos".

Mientras, Carrillo también realizará cambios en el once y volverá a tener las bajas, casi con toda seguridad, de Manu Miquel y Nacho Fernández, que entrenan al margen del grupo para dejar atrás sus respectivas lesiones.

El preparador cordobés también espera una cita disputada e igualada, pero se aferra al factor campo para sacar adelante la eliminatoria. "El resultado que sacamos en Jerez fue favorable, ante un gran equipo, que tiene fondo de armario para cambiar la dinámica de los partidos. Ofrecimos buena imagen y el compromiso de todos los jugadores fue enorme. Las eliminatorias no son ninguna fáciles y está abierta, pero esperamos sacarla adelante en nuestro campo".

En caso de empate, penaltis

El partido entre lucentinos y azulinos se presenta igualado, en Chapín terminó en tablas y en caso de firmar un nuevo empate en el Ciudad de Lucena no habría prórroga, directamente se pasaría al lanzamiento de penaltis. Así lo detalla la Andaluza en su última circular con las bases de esta competición: "En caso de persistir el empate a la finalización de cada una de las eliminatorias, no habrá prórroga, se procederá al lanzamiento de penaltis en los términos establecidos en el artículo 90 del Reglamento General de la Real Federación Andaluza de Fútbol".

El árbitro

La Andaluza ha designado a otro colegiado sevillano, Kevin Manuel Moreno Lapeira, para dirigir este encuentro de vuelta de los cuartos de Copa RFAF. Los azulinos tienen un mal recuerdo de este árbitro, que la pasada temporada les pitó un único partido, en el Navarro Flores contra el Rota. La cita acabó con empate a uno y los xerecistas acabaron muy enfadados al no señalar el hispalense un más que claro penalti sobre Cascajo cuando el Deportivo vencía por 0-1. En ese enfrentamiento, los ya entrenados por Juan Pedro se dejaron todas sus opciones de pelear por la fase de ascenso a Segunda RFEF.