Otra derrota ante un rival directo (1-0)

El Xerez CD ha sufrido la segunda derrota de la temporada y de nuevo ante un rival directo en la lucha por el ascenso de categoría. Si hace dos semanas los de Emilio Fajardo caían con estrépito en Utrera, ahora han vuelto a perder en Lucena por un solitario gol de Mario Ruiz en la segunda mitad. Los azulinos no rompieron las estadísticas, siguen sin ganar en terreno cordobés y fuera de casa sólo han sido capaces de sumar un punto (Pozoblanco) de nueve posibles. La próxima salida es en el Nuevo Colombino ante un Recreativo que ya está a siete puntos.

El cuadro azulino ha realizado un mal partido en el Municipal aracelitano, pecando de poca ambición y sin llegar a poner a prueba a Cuenca durante los noventa y tantos minutos que duró el choque. Sólo cuando se vio por detrás en el marcador se atrevió a dar un paso adelante para dominar el partido y tener acercarmientos peligrosos a la meta local, pero sin llegar a concretar. Es el primer partido en liga en el que los de Fajardo se quedan sin marcar.

Introdujo pocos cambios Emilio Fajardo con respecto al equipo que goleó hace siete días al Ceuta B en el Pedro S. Garrido. Lucas Correa regresó al once tras cumplir un partido de sanción en perjuicio de Rubén Sánchez y también lució dorsal de titular Juanito en detrimento de Laínez. Iván Navarro ocupó por segunda semana consecutiva el puesto del sancionado Joselillo mientras que arriba, el míster alicantino volvió a decantarse por Rubén Jurado. Sorprendió la no inclusión de Palacios, autor de dos goles al Ceuta B, en el once inicial.

Enfrente, un Ciudad de Lucena también muy ofensivo, con Mario Ruiz, Iván Henares, Mustafá, Carlos García y el jerezano Javi Forján en zona de ataque y Joao, ex del Guadalcacín, en la medular guardado la espalda en tareas defensivas.

Dominio local

Los de Dimas Carrasco llevaron el peso del partido en la primera mitad ante un Xerez CD que se replegaba e intentaba salir a la contra, cosa que consiguió en muy pocas ocasiones por no decir ninguna. Los aracelitanos trataban de llevar peligro por las bandas de Mustafá e Iván Henares, aunque la defensa azulina se defendía con orden y Satoca apenas pasaba por momentos de apuro.

Pese a todo, los locales tuvieron un par de acercamientos con peligro en el primer tramo del encuentro. Un pase atrás de Iván Henares lo recogía Carlos García en la frontal, pero su lanzamiento se iba por encima del larguero de Satoca cuando se encontraba en una buena posición.

Minutos después, Marcos Pérez encontraba una autopista por la banda derecha, centraba desde la línea de tres cuartos y Mustafá remataba de cabeza fuera. El propio Carlos García se encontraba con un despeje de puños defectuoso de Satoca, pero de nuevo enviaba por encima del travesaño.

El Deportivo trataba de buscar arriba en balones largos a Rubén Jurado y a partir de ahí encontrar su juego, pero el delantero era un islote en la zona de vanguardia y ni Iván Navarro ni Juanito entraban en contacto con la pelota. Además, Migue García actuaba en una posición muy adelantada a la suya y apenas entraba en juego en unos cuarenta y cinco minutos de mucho físico, pocas jugadas de gol y en la que el XCD no puso a prueba a Cuenca.

Gol del Ciudad

En la reanudación las tornas cambiaron poco, aunque el Xerez CD tenía más controlado el partido y se estiraba con algo más de peligro. Cuando mejor estaban los visitantes llegó el mazazo del único tanto del choque. Y eso que la jugada nació en una buena oportunidad para Iván Navarro tras recibir de Juanito. El sevillano se durmió, le robaron la cartera y en la jugada siguiente el Ciudad llevó el balón de derecha a izquierda, apareciendo Mario Ruiz en el pico del área para poner el balón lejos del alcance de Álex Satoca.

Movió entonces Fajardo el banquillo dando entrada a Borja, Iván Gutiérrez y Laínez por Rubén Jurado, Iván Navarro y Migue García y situando a Juanito en la mediapunta. El Deportivo se hizo dueño y señor del balón, comenzó a merodear el área local, pero la defensa del Ciudad de Lucena se defendía bien. Quemó las naves el míster azulino introduciendo a Palacios, autor de dos goles contra el Ceuta B, y Lamela, pero no fueron el factor desequilibrante y aunque el XCD buscó con ahínco el empate, éste no llegó y sí la segunda derrota de la temporada.