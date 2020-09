Álex Colorado y Lolo Garrido, "encantados" con el nuevo proyecto del Xerez CD

Álex Colorado y Lolo Garrido son dos de los fichajes más importantes del Xerez CD. Los dos jerezanos se formaron en la cantera azulina. El primero ya defendió la camiseta del Deportivo en Segunda División y ahora regresa porque "me hace ilusión colgar las botas en el club en el que comencé a jugar", mientras que el segundo, también tenía "ganas de volver a casa después de bastantes temporadas jugando fuera de Jerez".

Colorado confiesa que "ya uno con la edad que tiene, lo que busca es estar en casa. Comencé con cuatro años en la Escuela y ahora con 36 voy a terminar aquí. Tengo muchas ganas de que empiece todo, se están llevando a cabo muchos cambios en el club y ojalá tengamos un buen año".

Con el plantel que se ha configurado, el centrocampista no tiene dudas: "El objetivo será estar arriba, para qué vamos a engañarnos. Con los futbolistas que se están firmando es lo que vamos a intentar buscar pero bueno, hay que tener los pies en el suelo. La mayoría somos nuevos y que acoplarnos, que con la calidad que hay espero sea pronto. Para mí, como he dicho antes, será un privilegio acabar aquí y con aspiraciones. Hacerlo por todo lo alto sería lo ideal".

Se ha encontrado un vestuario "muy bueno. Los primeros días de la pretemporada siempre son duros después de un tiempo sin entrenar pero, poco a poco. Hay muy buen ambiente y eso es importante de cara al futuro".

Durante dos temporadas defendió la camiseta del Xerez DFC y no oculta que "allí he pasado dos temporadas muy buenas, terminé mi contrato, nadie se puso en contacto conmigo, me salió la oportunidad y firmé. Mis dos campañas allí creo que fueron buenas, ofrecí un buen rendimiento y nadie puede tener quejas".

Lolo Garrido también se muestra encantado "con todo lo que se está viviendo, se está creando ilusión y es de lo que se trata. Todo el mundo se está volcando. Se está haciendo muy buen equipo y estamos haciendo ruido, se está hablando mucho del Xerez CD y a ver si hacemos grandes cosas".

Al igual que Colorado, piensa que "el vestuario es espectacular, los compañeros son fenomenales y nos lo están poniendo fácil. A la hora de trabajar, no nos falta material deportivo, entrenamos en Montecastillo... Todo se está haciendo bien y toca responder en el campo".