¿Cómo llega el Ciudad de Lucena a Chapín para medirse al Xerez CD?

El liderato del Grupo X de Tercera RFEF estará en juego este domingo (17:30) en Chapín entre Xerez CD y Ciudad de Lucena, los dos equipos más regulares hasta el momento. Los aracelitanos son primeros con 30 puntos y el Deportivo es segundo con 27, aunque con un partido menos por el que tiene aplazado ante el Ayamonte, pero las dos escuadras llegan a la cita con dudas y sombras.

El Xerez CD rompió en el Municipal el pasdo domingo 3 diciembre ante el colista Coria su racha de tres encuentros sin ganar con un aparentemente cómodo 3-0, pero el triunfo no fue tan fácil como el marcador indica. En la primera mitad, Santos, que volvió a ser titular, salvó los muebles al Deportivo, los tres tantos llegaron en la recta final del choque y el primero fue un gol olímpico. El juego no de los azulinos no convenció y tendrá que mejorar bastante si quiere recuperar la primera plaza.

Su rival de la próxima jornada se vio sorprendido este miércoles en su estadio en la recta final del encuentro por el Córdoba B y perdió su primer partido de la temporada como local por 0-2. Pero no sólo cedió los puntos, para plantar cara al Xerez CD a Rafael Carrillo se le plantea un problema, su central Raúl Pérez vio la quinta amarilla y será sancionado con un partido.

Baja importante

El entrenador del cuadro aracelitano no suele variar demasiado la defensa y, de hecho, sus dos centrales son dos de los futbolistas con más minutos en el equipo. Carlos Mora ha disputado todos los minutos de los catorce partidos y el defensa malagueño sólo se ha perdido una cita y parte de otra por lesión. Ante el Bollullos, en el minuto 73 de la jornada sezxta, dejó su puesto a Álvaro García, y no pudo actuar en el siguiente choque como local contra el Xerez DFC.

De este modo, Carrillo tendrá que retocar su línea de cuatro por segunda vez esta temporada. Ante el cuadro de David Sánchez apostó por Ricky Wolfgang Wagner, un centrocampista de corte defensivo que también pude actuar como central. Frente al Deportivo podría decantarse por Ale Limón, central sub-23 que perteneció a la cantera del Recreativo y que la pasada campaña la finalizó en el filial del Elche. Hasta ahora no ha sido titular.

El jerezano Barba es fijo en el lateral izquierdo, aunque hay algunos encuentros en los que ha sido suplente, y su polivalencia también le permite jugar de extremo, por lo que no es descabellado pensar que el experimentado técnico del Ciudad de Lucena se decante por un doble lateral en el Municipal. En esa opción, Limón sería el lateral zurdo y Ricky actuaría de central.

Ausencias en el centro del campo

En la medular, el técnico está pendiente de Javi Hervás, que se lesionó en la segunda mitad ante el Atlético Espeleño y no pudo jugar contra el filial verdiblanco. El centrocampista es una de las piezas más importantes del equipo tanto por su experiencia como por su calidad. Además, Manu Miquel, Nacho Fernández y el ex xerecista Alberto García están descartados.

Por contra, han firmado hace apenas un par de semanas a David Castro, un experimentado medio que tiene bastante calidad, por las bajas que se le han acumulado en esa demarcación y ya debutó ante el Córdoba B. Ha llegado procedente del Acero, del Grupo VI de Tercera RFEF, y fue un futbolista importante para el Ceuta en sus ascensos a Segunda y Primera RFEF.

Puntos fuertes

Con un 1-4-4-2 claro, al Ciudad de Lucena, como ya demostró en los dos compromisos de Copa RFAF que disputó ante los azulinos este verano, apuesta por tocar el balón entre sus centrales e incluso con el portero para atraer al rival y buscar sorprenderle con pases largos a la espalda de la defensa cuando le presionan.

Las segunda jugadas las dominan por su forma de jugar, son verticales y también dominan las acciones de estrategia -sus centrales hacen mucho daño- y Juan Andrés, muy vertical y rápido, sigue en estado de gracia. Gana con facilidad los uno contra uno, tiene buen disparo y no se lo piensa a la hora de lanzar a portería.

Cara a cara, dos equipos que se conocen bien y que no pueden permitirse demasiados tropiezos...