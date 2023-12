Tres a cero y Santos de portero

El Xerez Club Deportivo se ha reencontrado con el triunfo tras tres jornadas sin ganar y lo ha hecho con sufrimiento ante el Coria, colista de la categoría que le ha puesto las cosas dificilísimas a los de Checa. El conjunto azulino no ha jugado un buen partido, pero ha vuelto a mantener la portería a cero -Santos ha recuperado la titularidad- tras encajar 8 goles en los tres anteriores encuentros y se ha llevado la victoria gracias a un gol de córner directo de Antonio Jesús y otros dos postreros de Adri Rodríguez y Belizón. Los xerecistas se mantienen en la segunda plaza a tres puntos del Ciudad de Lucena, que el sábado superó 2-3 al Espeleño. Al final, fiesta en Chapín, que cantó el Tin Tin, Catalina y Calle de San Francisco.

Santos es titular

El Deportivo llevaba tres partidos sin ganar en los que sólo sumó el punto de la pasada semana en La Palma, donde encajó tres goles. Se avecinaban cambios y el de la portería estaba cantado. Sea casualidad o no, lo cierto es que desde la vuelta a la titularidad de Isma Gil, el equipo encajó 8 tantos cuando se mantuvo imbatido en las primeras nueve jornadas. Así que Checa ha optado por el regreso de Santos al once inicial. Se cayó del mismo Álex del Río por una sobrecarga, entrando Joselito en el lateral izquierdo. Perotti, que revolucionó al XCD en La Palma en la segunda mitad, entró de inicio al igual que Iván Navarro, mientras que también regresaban al once Reina -sancionado la pasada jornada- y Adri Rodríguez.

Salió con ímpetu el Deportivo y a los dos minutos De Rueda no estuvo preciso en un centro tras un gran desmarque al espacio poniéndole el balón Juanmari. Los de Checa lanzaban tres saques de esquina consecutivos, sin peligro alguno aunque mostraba al menos las intenciones de los locales, que arrancaban la contienda a 6 puntos del Ciudad de Lucena. Sí remataba el Coria su primer córner a los 7 minutos, pero afortunadamente para el Deportivo el cabezazo de Ángel se marchaba a la derecha de Santos.

Perotti roza el gol

A punto estuvo Juanmari de meter en un lío al meta en una cesión que se quedó corta, aunque el meta estuvo atento para despejar antes de que Julio llegase en la presión.

Abusaba el Deportivo del balón largo lanzando desde los centrales a los extremos De Rueda y Navarro, mientras que Checa desde el banquillo pedía paciencia y elaborar más atrayendo a un Coria que se encontraba cómodo con ese planteamiento de partido.

Una mala entrega de Isco estuvo a punto de significar el primero del Deportivo. Diego estuvo lento en la resolución y no pudo rematar, Reina recogió el rechace de un defensa, cedió a Perotti y el disparo del extremo, que buscaba la escuadra, lo sacaba el meta coriano a saque de esquina, el sexto para los locales en apenas un cuarto de hora.

Perdona el Coria

La tuvo de nuevo el Coria en un error de Geovanni, que quiso anticiparse a Julio y se pasó de frenada, quedándose el punta visitante en inmejorable posición, pero su lanzamiento se marchaba a la derecha de la portería azulina. Lo seguía intentando el Deportivo, pero con Reina y Adri en la medular y Perotti en la mediapunta, se echaba de menos un jugador que fuese a pedirla, se ofreciera e hilvanase el juego del equipo, por lo que Checa mandó calentar a Antonio Jesús a la media hora de juego y posteriormente a Armengol.

Santos evitaba el 0-1 pasada la media hora de partido tras un error de Joselito, que perdía la pelota ante Ale Durán siendo el último jugador. El atacante amarillo se plantó ante el portero xerecista, que ponía una mano fuerte para salvar al Deportivo de un gol que parecía cantado.

Pitos al descanso y cambios

La afición se impacientaba con el juego del equipo, Checa se llevaba algún que otro grito y también se oían silbidos tras una primera parte muy pobre de los azulinos, sin demasiadas ideas en ataque y con dudas atrás. Sirva como dato que fue el Coria el que acabó atacando a los xerecistas en los minutos finales de una primera mitad en la que jugadores y técnico se llevaron una bronca.

Una vez más esta temporada, Checa tenía que cambiar el plan de partido inicial al no salir las cosas y tras el paso por vestuarios saltaban al terreno de juego Antonio Jesús y Armengol en lugar de Juanmari e Iván Navarro, retrasando Reina su posición al centro de la defensa y Perotti a la banda izquierda.

Tampoco arrancó bien el equipo xerecista la segunda mitad, atropellado y precipitándose en sus acciones porque el reloj ya corría en contra. Aún así, Diego Domínguez pudo hacer el primero de la tarde tras una cabalgada de De Rueda por la banda derecha, pero el remate del ariete, con la derecha, se marchaba junto al palo izquierdo de Isco.

Gol olímpico

La mejor ocasión la tuvo Diego Domínguez en el minuto 60. El delantero recibió un pase al hueco de Reina, se quedaba solo ante Isco y buscó regatear al portero, pero el meta tocaba lo justo la pelota para evitarlo desbaratando la oportunidad del XCD.

Esto espoleó a la afición, que se vino arriba y comenzó a animar a su equipo, que respondía apenas tres minutos después con un gol olímpico de Antonio Jesús, el segundo del sanluqueño con la camiseta azulina. Mientras, Acosta suplía a Diego Domínguez, desfondado por el esfuerzo.

Le tocó ahora mover el banco a David Feito, que introdujo una triple sustitución buscando más empuje en ataque para tratar de empatar el encuentro y lograr lo que hasta ahora nadie a podido, igualarle al XCD un partido en el que se pone por delante.

Armengol no controlaba un magnífico pase de Adri que le habría dejado ante Isco. Los azulinos comenzaban a encontrar espacios y Checa metía en el tramo final sus dos últimos recambios, Belizón por Perotti y el debutante Paco Torres por Ramón.

Entre el punta vasco y De Rueda perdonaron el segundo y Santos aparecía de nuevo para salvar a los de Checa mandando a córner un remate de Ale Durán. Sentenció el Deportivo en el 89' en una falta lateral que no pudo rematar en primera instancia Armengol, apareciendo Adri Rodríguez en el segundo palo para batir a Isco y romper la mala racha azulina. Y en el descuento, el tercero, obra de Belizón, recogiendo un rechace del meta a disparo de Armengol.