Meritorio empate con nueve en la Ciudad Deportiva (0-0)

Primer punto de la temporada. El Xerez CD ha arrancado un trabajado y merecido empate a cero en la Ciudad Deportiva frente al Córdoba B en su primer desplazamiento después de jugar con diez casi toda la segunda parte por la expulsión de Urri y de acabar con nueve por la lesión de Lobo en el 89' ya con todos los cambios realizados.

El Deportivo ha cuajado un buen partido a nivel defensivo ante un buen filial que fue de más a menos y que dispuso de las mejores oportunidades, pero que en ningún momento pudo romper el entramado de un equipo solidario y que lo dio todo sobre el verde para inaugurar su casillero de puntos.

Paco Peña apenas retocó el once tras la derrota en el estreno liguero en Chapín en el último minuto frente al Salerm Puente Genil (0-1) y sólo realizó dos cambios. En el centro de la defensa tuvo que colocar por la lesión de Juan Luna a Urri y como pivote dejó en el banquillo a Maqueda parar apostar por uno de los últimos futbolistas en ser incorporados Alberto García. Lobo repitió en ataque y Joseliyo e Iván Navarro en las bandas.

El encuentro arrancó eléctrico y el Deportivo estuvo a punto de sorprender a Eric a los cuatro minutos con un lanzamiento de Jesús Parada que se marchó fuera por poco. Los azulinos saltaron decididos al césped y dispuestos a no dar concesiones a un filial con futbolistas de calidad y muy rápidos que, poco a poco, se fueron soltando y encontrando la forma de superar la presión alta del equipo xerecista.

Cambio de rol

En el minuto 17, Aníbal, tras una gran jugada de Cristian, estrelló el balón en el larguero y sólo dos más tarde fue Juanma Bernal el jugador que estuvo a punto de poner por delante al cuadro de Diego Caro.

A los xerecistas les costaba generar juego, contactar con Lobo y aprovechar las segundas jugadas, mientras el filial cuajaba sus mejores minutos. En el 22', a Abreu le marchó cruzado por poco un buen lanzamiento justo antes de la pausa para la hidratación.

El crono volaba y superada la media hora apareció César para detener un lanzamiento de Aníbal. Uno de los pocos acercamientos claros de los azulinos lo protagonizó Lobo (33'), que le pegó flojo al balón tras un buen centro de Joseliyo, que le ganó la partida

El control del juego y las oportunidades eran para los locales, pero el Xerez CD no se entregaba y en la reta final se reactivó y forzó un par de saques de esquina que le sirvieron para no marcharse al descanso con sensaciones negativas.

2º acto, expulsión de Urri

El segundo tiempo arrancó con los mismos protagonistas, mucho calor y con un filial que pretendía decantar la balanza a su favor cuanto antes. Y, además, una acción inesperada. En el minuto 54, el Xerez CD se quedó con diez en un lance totalmente desafortudano. Urri se resbaló con el césped recién regado y agarró a su rival para que no se marchara. Vio la segunda amarilla. La falta la botó Manolillo y la detuvo César.

Alberto García se colocó de central y los hermanos Parada retrasaron sus posiciones, pero Paco Peña movió pronto baquillo y recompuso el once. Retiró a Alberto García y Maqueda y entraron Daviti y Maqueda para pasar a jugar con dos líneas de cuatro y mantener a Lobo arriba.

Los azulinos tenían que aplicarse y redoblar el esfuerzo. César respondió bien a un tiro de Bernal. Era un aviso de los locales, que querían, pero que no encontraban la manera de sorprender a unos xerecistas bien plantados, que en el minuto 70 tuvieron su mejor opción del seguno tiempo. Lobo no pudo aprovechar un resbalón de un defensa. Y justo después, el Deportivo pidió la segunda amarilla para Joaquín por un plantillazo a Parada, pero el árbitro no quiso saber nada.

El Xerez CD se hacía fuerte en defensa y los blanquiverdes ya tenían que recurrir a acciones a balón parado para poner en apuros a los visitantes. El encuentro entraba en su recta final con tensión y a los de Paco Peña les toco sufrir muchísimo más de lo esperado. Abreu, sobre la campana, estuvo a punto de marcar y Lobo no pudo aprovechar una buena opción en la que acabó lesionado. Intentó recuperarse, pero, finalmente, igual que Juan Luna la pasada jornada, no pudo seguir y los azulinos jugaron el descuento con nueve. Tenían la lección aprendida y supieron tirar de ese otro fútbol para sumar un punto de otro en Córdoba.