Dani del Moral ya no es jugador del Xerez CD

Otra salida del Xerez CD antes del final de temporada. El Deportivo ha llegado a un acuerdo con el atacante Dani del Moral para la rescisión de su contrato. El sanluqueño llegó en diciembre procedente del Ciudad de Lucena, un equipo en el que apenas tuvo protagonismo de la mano de los hermanos Carrasco.

En el cuadro azulino tampoco le han salido demasiado bien las cosas y, además, ha estado lesionado. Ha participado en nueve encuentros, sólo fue titular ante el Conil, y no llega ni a los 200 minutos disputados.

El Xerez CD ha hecho pública la noticia en un comunicado, en el que "agradece los servicios prestados por el futbolista, además de desearle mucha suerte en sus próximos retos deportivos y personales".

Mientras, el equipo sigue preparando en La Granja la importante cita del domingo (13:30) ante el Antoniano, líder de la categoría. Los azulinos están obligados a sumar para no complicarse la vida. El cuadro lebrijano tiene dos bajas, la de Óscar, que no puede jugar por la cláusula de 5.000 euros que le impuso el Deportivo para dejarle salir, y el también ex xerecista Laínez, con una rotura muscular que le tiene apartado de los terrenos de juego desde hace un par de semanas.