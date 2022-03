David León no tiene rotura aunque está casi descartado para Conil

Buenas noticias relativas en el Xerez CD. David León, que se tuvo que retirar lesionado en el descanso del partido contra el Cabecense, no sufre una rotura después de las pruebas médicas a las que ha sido sometido. El lateral izquierdo isleño sufrió una entrada por detrás del visitante Bucarat al filo de los 45 minutos y aunque intentó seguir, finalmente no pudo saltar al terreno de juego en la segunda mitad pese a que se estuvo tratando en el descanso. El mediocentro cazó al lateral cuando este montaba una contra, acción que a juicio del cordobés Caballero Caballero sólo fue merecedora de tarjeta amarilla, para enfado mayúsculo de Emilio Fajardo.

León pasó tras el partido por una clínica para ser sometido a pruebas radiológicas, que determinaron que no sufre rotura a la altura del peroné de la pierna derecha, pero sí un edema óseo. A la espera de ver cómo evoluciona durante la semana, todo indica que se perderá el partido en Conil, aunque confía en poder llegar para la final contra el Gerena. "Esta mañana ni siquiera podía apoyar el pie", confesaba el jugador azulino, que deberá guardar reposo un par de días y trabajar en el gimnasio a partir del miércoles, día de vuelta al trabajo tras las dos jornadas de descanso que ha otorgado Emilio Fajardo a la plantilla.

El lateral confesaba que Bucarat se ha puesto en contacto con él para interesarse por su estado físico, un detalle que "es de agradecer, fue un lance del juego y ya está. Estoy a la espera de ver cómo va la cosa, pero para esta semana veo complicado jugar en Conil. A ver si puedo estar para el día del Gerena, en el que nos jugamos mucho".

"El año pasado con el Ceuta entramos de últimas, con muchos lesionados y terminamos ascendiendo"

Con la victoria ante el Cabecense, el XCD se ha colocado cuarto y a un punto del Córdoba B. León apunta que "cuantos más equipos en el lío, mejor". Y con respecto al encuentro contra el Cabecense, reconoce que "sufrimos, pero son partidos en los que el rival tampoco propone nada, tienes que llevar siempre el peso. Lo importante era ganar porque los rivales de abajo se la están jugando a estas alturas y es complicado".

"Desde dentro -comenta-, echamos mucho de menos a Adri porque es un futbolista que con balón y sin balón nos da mucho. El equipo a lo mejor no está tan fino como antes, pero lo importante está por llegar y creo que vamos a dar un pasito más de aquí a final de liga. Lo importante primero es meternos y ya veremos porque puede pasar de todo. A mí me tocó el año pasado con el Ceuta, entramos de últimas, con muchos lesionados y terminamos ascendiendo. En el 'play-off' puede pasar de todo, lo importante es meterse".

El Deportivo no renuncia a la tercera plaza, que además otorga ventaja al menos en la primera semifinal del 'play-off', valiendo el empate. Al Xerez CD le queda dos partidos en casa -Gerena y Puente Genil- y las salidas a Conil y Sevilla C y el lateral comenta que "cada partido es un mundo y da igual si juegas con equipos de arriba o de abajo porque a estas alturas de liga todos son peligrosos y cualquiera te puede ganar. Muchas veces no hay ni que mirar el calendario porque todos se están jugando algo"