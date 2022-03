Enfado mayúsculo de Emilio Fajardo con el árbitro del partido

Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, no escondía su enfado con el colegiado cordobés Caballero Caballero tras la victoria del Deportivo contra el Cabecense. Al alicantino se lo llevaban los demonios a consecuencia de la lesión de David León, que no pudo saltar en la segunda mitad después de recibir una entrada por detrás de Bucarat que a juicio del entrenador azulino mereció la tarjeta roja directa.

"Ya veréis la foto de cómo tiene la pierna David. Es que nosotros ya hemos vivido esto con Sato, al que perdimos por cuatro meses y aunque se recuperó, hasta hace ocho o diez días no ha comenzado a entrar medio en condiciones. Aquella tarjeta fue amarilla y la de hoy tampoco lo es. Era para enfadarse porque no sé cuánto tiempo voy a perder a David, pero como sea igual que Sato... Es increíble que esas acciones se castiguen como deben, ha sido una entrada muy dura y la imagen de la pierna de David... No se le ha hinchado el tobillo porque ha sido un poco más arriba, pero la entrada ha sido muy dura".

Nervios

El equipo afrontaba el partido sabiendo los resultados de Ciudad de Lucena y Gerena y pesó la responsabilidad a juicio del técnico: "Los jugadores han sido demasiado responsables de que había que conseguir los tres puntos y tal vez el proceso de todo lo que hay que hacer se olvida y lo que quieres es que llegue el gol y nos ha tocado más. Y lo del rival es lógico, los equipos de abajo se están jugando muchísimo y se agarran a cualquier resultado y a estar vivos. Sabíamos que iba a ser un partido muy parecido al del Antoniano y había que saber manejar los últimos minutos. Hemos tenido un par de ocasiones muy claras para hacer el 2-0 y ha sido una pena no conseguirlo".

Analizando la situación, "hay días que hay que jugar bien, otros que hay que tener mucho el balón y otros que había que ganar y hoy era día de ganar", señalaba el técnico.

Recta final

"Hay que saber manejar todos los tiempos, quedan cuatro semanas muy bonitas y lo más importante es que dependemos de nosotros, metemos al Córdoba en la lucha porque estamos a un punto de ellos, sobrepasamos al Ciudad de Lucena, que tiene un partido complicado al igual que nosotros en Conil, todos sabemos cómo es y será un partido muy duro. Si sacamos lo de Conil tendremos una final aquí contra el Gerena".