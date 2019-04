Con Antonio Calle todavía sin ficha como entrenador del Xerez CD, fue David Narváez el que compareció en la sala de prensa tras el triunfo ante la Lebrijana.

–El Xerez CD realizó un buen primer tiempo pero los goles no se anotaron hasta la reanudación...

–Teníamos el viento a favor, el equipo ha jugado bastante bien, hemos tenido ocasiones, sí que es verdad que nos ha faltado nada más que materializar las ocasiones, las jugadas del primer tiempo. En el segundo tiempo la Lebrijana ha bajado un poco físicamente y ahí llegaron los goles y 50 puntos que tenemos, que yo creo que nos dan la salvación.

–El tanto que abrió la lata llegó en una jugada embarullada, ¿cómo la explica?

–Fue un rechace que afortunadamente me vino a mí, Chata estuvo ahí, la metió dentro del área, el árbitro me dio el gol a mí, otro golito más que me da confianza. Creo que el equipo lleva varias jornadas demostrando lo que el míster quiere y ahora vamos a jugar, vamos a disfrutar de lo que queda.

–Con la permanencia conseguida, ¿el equipo se puede liberar y dar el nivel que todo el mundo espera?

–Sí, y la verdad es que el equipo lo está dando. Es lo que he dicho anteriormente y no me equivoco, este equipo está basado en tener la pelota y saber a lo que juega. El equipo está demostrando que sabe jugar, que sabe tirar entre líneas y de ahí los resultados. Hemos conseguido buenos resultados y la victoria, estos tres puntos que nos dan vida para esta semana.

–Y con esa tranquilidad en la clasificación, ¿cómo afronta el equipo el derbi en Chapín?

–El equipo es consciente de dónde vamos a jugar. ¿A quién no le gusta jugar con tanta gente? Sabemos que va a ir mucha gente y ¿a quién no le gusta jugar ahí en Chapín, en nuestro estadio? Vamos a ir a ganar, a por los tres puntos, queremos llevarnos los tres puntos allí y vamos a luchar la semana que viene para seguir con el nivel que está dando el equipo y conseguir esos tres puntos que van a ser muy importantes para nosotros y para nuestra afición.