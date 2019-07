David Narváez no sigue en el Xerez CD y se marcha al Arandina

David Narváez no jugará esta temporada en el Xerez Club Deportivo. El futbolista jerezano, máximo goleador del XCD la pasada temporada, se marcha al Arandina, equipo del Grupo 8 de Tercera División que entrena un viejo conocido de la afición xerecista, Jordi Fabregat.

El ya exdelantero azulino se marcha del Xerez CD "dolido y decepcionado" porque su prioridad era "quedarme en casa", pero según afirma "no me han respetado el contrato que tenía tras la renovación automática" y ha decidido aceptar la oferta de la Arandina. "Les tengo que agradecer la confianza que han depositado en mí, me han esperado durante dos semanas en las que me he estado pensando mucho si volver a salir de casa o quedarme".

David Narváez había renovado automáticamente con el Xerez CD al alcanzar la cifra de 10 goles la pasada campaña. Sin embargo, el club le ofreció una oferta a la baja que no aceptó y posteriormente otra que tampoco ha terminando aceptando, según sus propias palabras: "Llegaron a hacerme otra propuesta, mejorando la primera pero no llegando a mi contrato y no; no, porque tenían que haber respetado mi contrato y más siendo el máximo goleador del equipo jugando menos de la mitad de los partidos. No lo veo lógico".

El punta recuerda que "vine aquí en División de Honor en un momento en el que nadie quería venir y después de casi tres años no me esperaba esto. Confiaba en que me iban a respetar el contrato. Al fin y al cabo ellos querían contar conmigo, Juan Carlos (Gómez) también quería contar conmigo y yo tenía la predisposición de seguir, pero no en las condiciones que me planteaban".

Narváez piensa ya como nuevo jugador del Arandina: "En Aranda me han puesto todas las facilidades, para mí y para mi familia. Jordi Fabregat me conoce desde hace muchos años, ya estuve con él en el Conquense y en Tarragona y me ha convencido. Me valora muchísimo y sabe exprimirme y exigirme al máximo. Le agradezco tanto a él como al vicepresidente y al director deportivo de la Arandina la paciencia que han tenido porque he estado dos semanas dándole vueltas hasta que finalmente me he decidido. Es un equipo que este año ha jugado la fase de ascenso y el proyecto es ambicioso".

David Narváez se ha querido despedir de la afición del Xerez CD, a la que manda un mensaje: "Agradecerle todo el apoyo que he tenido estas tres temporadas. He hecho todo lo posible para quedarme, no ha podido ser pero a la afición le digo que siga adelante, que arrope al equipo y ayude al equipo. Este año el equipo es joven, pero el entrenador tiene los conceptos muy claros. Que sigan animando y si me tengo que quedar con algo, lo hago con el partido en Chapín contra el Xerez DFC, fue impresionante ver a tanta gente del Xerez CD en aquella grada".