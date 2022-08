Derrota del Xerez CD ante un buen y efectivo Real Jaén (0-2)

El Xerez CD ha encajado la primera derrota de la pretemporada ante un buen Real Jaén (0-2) y el cuadro blanco se ha adjudicado el VII Trofeo Rafa Verdú. El Deportivo no pudo con un rival que controló el juego tras adelantarse en el marcador en la primera mitad y que sentenció el choque con un segundo tanto en el descuento en una acción en la que todos reclamaron fuera de juego.

El equipo xerecista no tuvo la fluidez de otros días, sólo pudo mostrar su mejor versión a ráfagas y, además, tampoco estuvo demasiado acertado a la hora de concretar las oportunidades de gol que se le presentaron. Por contra, el combinado lagarto sí acertó y dejó a los azulinos sin cerrar la noche brindando el triunfo a Rafa Verdú.

Paco Peña para plantar cara al cuadro del excentrocampista azulino Manolo Chumilla puso en escena un once con Nico en la portería y una defensa integrada de derecha a izquierda por Ramón García, Juan Luna, Urri y Joselito, con Maqueda por delante escoltando a los hermanos José y Jesús Parada. Iván Navarro se incrustó en un costado, Cascajo en el otro y Lobo era el referente.

Primera ocasión

Y precisamente Lobo tuvo la primera oportunidad de un choque que arrancó con un cuadro azulino bien plantado y tocando el balón. El remate de cabeza del ariete sevillano se le escapó fuera por muy poco. La réplica la puso Óscar Lozano, que no acertó a concretar una excelente oportunidad al cuarto de hora. Sin tiempo para respirar, el meta Javi Sánchez desvió a córner un disparo de Iván Navarro. Y en el 23', Antonio López no perdonó y adelantó al Jaén. Un centro de Martos desde la izquierda no pudo ser interceptado ni por la defensa ni el portero y el jugador jiennense la mandó dentro en el área pequeña. 0-1.

El tanto dio seguridad a los visitantes y un Mario Martos habilidoso, muy activo por las dos bandas y con calidad ganó la línea de fondo y puso un balón perfecto al corazón del área, pero no encontró rematador (27'). Eran los mejores minutos de un cuadro blanco que se hizo con el control de la situación tras el parón para la hidratación.

El encuentro seguía intenso y en el minuto 36, Adri Paz mandó el balón al palo. El Deportivo quería, pero no encontraba su mejor versión. Aún así, en la recta final del primer tiempo se animó y Cascajo, en una buena acción por la izquierda, puso en apuros a los de Chumilla. El extremo azulino le ganó la espalda a Espín y el centro lo despejó Del Amo cuando Iván Navarro ya estaba con la caña lista.

Segundo acto

Tras el paso por vestuarios, el Deportivo saltó al verde con los mismos efectivos y dispuesto a nivelar el encuentro. Cascajo se plantó solo ante Javi Sánchez, pero el colegiado invalidó la acción por fuera de juego y minutos más tarde, Iván Navarro forzó un saque de esquina.

El Jaén se estiraba y Mario Martos seguía poniendo en apuros a los defensas azulinos, pero fue otra vez el Deportivo el equipo que acarició el gol. Un centro lateral de Cascajo lo sacó la zaga y a la hora de juego, Javi Sánchez volvió a sacar a relucir sus reflejos para realizar un paradón a Jesús Parada en un mano a mano.

Los visitantes no le perdían la cara al encuentro y no renunciaban a ampliar su ventaja. En el minuto 66, Nico estuvo muy acertado para impedir el 0-2 tras un remate de Lara en un saque de esquina muy bien ensayado y en el 79', Urko no fue capaz de resolver una clara contra.

Al igual que sucedió en la recta final del primer tiempo, los xerecistas, empujados por su afición, apretaron el acelerador y dispusieron de hasta cuatro buenas acciones para empatar, pero la pelota no quería entrar. La más clara fue un remate de cabeza de Lay que se le fue alta por muy poco.

Y con el Xerez CD volcado, en el descuento, la sentencia. Montiel, en posible fuera de juego, le ganó la espalda a la defesa y fusiló a Nico para poner el 0-2. Justo después, Garrido vio la tarjeta roja directa. Al colegiado no debió gustarle ni poco ni nada el comentario del atacante tras el segundo tanto jiennense.

Derrota azulina y mucho camino por recorrer antes del inicio de Liga el próximo 11 de septiembre frente al Salerm Puente Genil. De momento, el próximo viernes nueva cita para seguir mejorando ante el Cabecense.