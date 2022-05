"Me marcho apenado y agradecido, espero que no sea un adiós y sí un hasta pronto"

Emilio Fajardo no será el técnico del Xerez CD la próxima temporada. El alicantino se va como un señor, sin reproches, con la cabeza alta y orgulloso de su trabajo, la plantilla y la afición. No ha llegado a un acuerdo con el club y se despide agradecido, feliz por haber dirigido al Deportivo y convencido de que "será un hasta pronto, no un adiós. Sé que volveré en un futuro no muy lejano porque soy querido aquí y porque nos lo hemos ganado".

–¿Cómo han sido las negociaciones?

–Teníamos que resolver el tema hoy mismo por el bien de todos, el club tiene que seguir andando y resolver el futuro. Me siento apenado por no haber llegado a un acuerdo porque me siento muy querido aquí por la directiva, que siempre me ha tratado con cariño y me ha respetado en todo momento, por mi cuerpo técnico, por los jugadores y por la afición, que ha sido increíble desde el primer día.

–Quería un proyecto estable, ¿se lo han ofrecido?

–En el tema económico no he entrado, esas negociaciones las han llevado mi representante y el club y no voy a entrar en pequeños detalles. El club está haciendo un esfuerzo tremendo para seguir adelante, para ser un club serio, para que la gente quiera venir... Insisto, sólo tengo palabras de agradecimiento para la junta directiva, que es gente muy sensata, de calle, y hablado claro. No puedo irme de otra forma que no sea abrazado al presi, al resto de dirigentes y a la afición. Sólo tengo palabras de elogio.

–¿Dónde estuvieron las diferencias?

–Teníamos que hablar una serie de condiciones relacionadas con el contrato y no hubo acuerdo. Respecto al contrato de esta temporada, sí hubo acuerdo, sólo hablo del futuro. Las dos partes hemos entendido las posturas, nos respetamos, nos queremos y, desgraciadamente, tenemos que separar los caminos.

–Del futuro es que no hemos llegado ni a hablar, lo que sí sé es que ellos tienen muy claro qué tipo de plantilla hay que hacer y a qué tipo de jugadores hay que firmar y los que tienen que quedarse. Creo que la base está hecha, porque hemos tenido un grupo bueno, joven, con buen fútbol, con hambre y que hace falta para competir con garantías esta temporada e ir partido a partido. Luego, hay que acertar con los fichajes y creo que lo harán. Luego, tendrán que traer a la persona adecuada que crean. Insisto, desgraciadamente no hay podido ser Fajardo.

–Y Fajardo no ha podido ser la persona adecuada...

–No porque no ha habido acuerdo. Ellos sé que han hecho un esfuerzo para que siguiera, como lo había hecho yo. Cuando hay negociaciones y no se puede llegar a un acuerdo pues no se puede. Hubo un poco de todo en las negociaciones y no quiero entrar en detalles porque me marcho apenado y a la vez agradecido y cualquier pequeño detalle lo decide todo. No ha habido acuerdo, pero estamos felices las dos partes y no quiere decir que existan problemas. Estoy convencido que será un hasta pronto, no un adiós. Sé que volveré en un futuro no muy lejano porque soy querido aquí y porque nos lo hemos ganado".

"La afición es el gran tesoro de este club y sólo puedo darle las gracias por el trato, el respeto y la admiración"

–¿Se va con la espinita de no haber logrado el ascenso?

–Sí, pero no. Cuando uno lo da todo y hay tanto esfuerzo detrás no hay reproches. Estuvimos fastidiados muchos días porque trabajamos durísimo. Durante cuatro o cinco días quise evadirme de todo por cómo fue todo. El equipo hizo una gran segunda vuelta, se rehizo de todo lo que pasó en diciembre y enero, sólo encajamos ocho o nueve goles y llegamos al play-off después de doce partidos sin perder. Nos medimos a verdaderos transatlánticos, que se habían reforzado muchísimo y caímos en la prórroga. Esto es fútbol y sí nos queda esa espinita, pero también le dimos un play-off a la afición, que es el gran tesoro de este club. Creo que el Xerez CD va a subir y espero que sea este año. La categoría se queda para que el equipo sea campeón.

–¿Con qué se queda?

–Con el paso adelante de las personas. Éramos un vestuario fuerte, que siempre quiso y que se repuso a todo y cuando peor se pusieron las cosas. Queríamos y lo conseguimos. Los chavales han dado el alma por el club y por mí, acataban cualquier decisión que tomara y eso es complicado en esta profesión. Los futbolistas fueron todos a una y lo que decía el míster era lo que prevalecía. Lo logrado fue por ir todos a una. La plantilla ha sido descomunal y le agradezco el trabajo. Les he exigido muchísimo y me lo dieron todo.

–¿Qué mensaje le lanza a la afición?

–Lo he comentado antes, es el gran tesoro de este club y sólo puedo darle las gracias por el trato, el respeto, la admiración y las muestras de cariño desde el día uno. Lo dije antes del play-off, que quería darle algo porque no le había dado nada. Es grato que en un club que ha estado en Primera quiera de esta forma a un entrenador de Tercera. Además, insisto, espero que no sea un adiós, que sea un hasta pronto.

–Se le coloca en varios equipos, ¿tiene ya ofertas?

–Me han vestido ya con varias camisetas. Tengo que decir que estaba cien por cien centrado en el Xerez CD, las dos partes nos respetamos muchísimo y no hemos negociado. Hasta que no me reuniera con el club no iba a dar ningún paso en ningún sentido. A día de hoy, no tengo equipo. Rumores hay mucho, pero no tenemos nada hecho.