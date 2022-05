Emilio Fajardo no entrenará al Xerez CD la próxima temporada

Emilio Fajardo no será el entrenador del Xerez CD la próxima temporada 22/23. Los responsables azulinos han mantenido en la tarde de este martes un encuentro tanto con el técnico como con su representante y no han alcanzado un acuerdo económico.

El club ha emitido un comunicado en el que ha confirmado que las negociaciones no han llegado a buen puerto: "Los responsables de la dirección deportiva han mantenido esta tarde una reunión con Emilio Fajardo y en las negociaciones se ha llegado a un acuerdo en materia económica referente a la temporada 21/22 de las mismas características que con el resto de integrantes del primer equipo, pero no se ha alcanzado un punto de entendimiento para el próximo curso a pesar del esfuerzo que ha realizado la entidad. Desde el Xerez CD agradecemos el gran trabajo de Emilio Fajardo en su etapa como xerecista y le deseamos la mayor de las suertes en sus próximos retos".

El técnico asegura que "no hemos llegado a un acuerdo y ha sido una pena, ya que me siento muy querido aquí, tanto por la junta directiva, a la que admiro por el trato recibido, como por mi cuerpo técnico, jugadores y afición. No voy a entrar a valorar las negociaciones porque el club quiere ser grande y serio y la supervivencia ya es un logro. Me marcho agradecido".

Mientras, Juan Luis Gil, presidente azulino, resalta que "hemos intentando que se quedara por el gran trabajo que ha realizado y el esfuerzo económico iba a ser importante, pero no ha podido ser por desgracia. No hemos podido llegar a sus pretensiones. Su caché ha subido y no podíamos ofrecerle más, sólo lo mismo que la pasada temporada".

Y sin tiempo que perder, el club ya trabaja en la contratación de un nuevo entrenador. Paco Peña, Manolo Sanlúcar, Jordi Fabregat, Escobar y Arsenal, entre los candidatos.