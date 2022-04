"Me siento orgulloso de todos, nadie sabe lo mucho que ha sufrido este equipo"

"Me siento orgulloso de estos jugadores y de esta sensacional afición, ojalá podamos lograr el ascenso porque es lo que todos merecen". Son la primeras palabras de un feliz Emilio Fajardo, técnico del Xerez CD, nada más terminar la cita ante el Sevilla C que su equipo sacó adelante por 0-1.

–¿Cómo valora este triunfo y la clasificación para el 'play-off'?

–Esto es una delicia, me siento orgulloso de todos. Siento una satisfacción tremenda. Lo merecimos la pasada jornada, el equipo ha hecho una segunda vuelta espectacular, se ha sabido levantar de todos los golpes y teníamos a nuestra gente apoyándonos de forma incondicional. Queríamos que fuese en Sevilla. Nos habíamos marcado sumar seis de seis, pero ante el Gerena todo el mundo vio lo que pasó. Los jugadores estaban muy enchufados y ha habido una corriente que nos ha empujado a ganar para no tener que esperar a la última jornada. Los tres días de trabajo de la semana fueron magníficos y se ha notado en el terreno de juego. Me siento orgulloso de mis jugadores, de mi gente y de mi afición, que lo merece.

–El partido se puso de cara pronto con el gol de Iván, ¿en qué medida influyó?

–Queríamos de salida meter un ritmo alto al partido para demostrar qué éramos nosotros los que nos lo jugábamos todo. Los chavales también se juegan su futuro y estar en una cantera de élite, pero nosotros nos jugábamos mucho más y eso se tenía que notar. Salimos enchufados, con las ideas muy claras y les hicimos muchísimo daño en banda y a la espalda de los centrales. En el centro del campo, con Álex y Adri también estuvimos firmes, ganamos muchas segundas jugadas.

–(...)

–Sabíamos que nos teníamos que hacer fuertes y en la segunda parte teníamos que demostrar que habíamos aprendido de todo lo que nos ha sucedido en otros encuentros. A base de ganar y de sumar tres puntos también se aprende, pero este equipo siempre se había llevado palos. Esta es la grandeza de este equipo, un nuevo triunfo, otra vez la puerta a cero y concediendo muy poco a un filial que tiene un potencial enorme. Eso dice mucho de mis jugadores.

–Una vez más, el Xerez CD no cerró el partido...

–Era complicado y tuvimos ocasiones, ya lo comenté el otro día, depende de las decisiones y no era fácil. Además, hay que tener en cuenta que tenemos una plantilla muy joven y a los chavales les cuesta. Es lo que nos queda por mejorar.

–Una vez atado el 'play-off', ¿qué retos tiene el equipo?

–Hay que buscar el tercer puesto y para ello hay que ganar al Salerm Puente Genil, aunque con el empate también nos podría valer. Nos es fundamental para la fase de ascenso, pero sí que te concede una pequeña ayuda. No podemos dejar escapar ese objetivo. Somos el Xerez CD, eso no se puede volver, y vamos siempre a ganar. Lo vamos a celebrar como merece porque Navidad fue un periodo duro para nosotros. Hemos logrado lo que esta entidad merece en Tercera, como mínimo, el 'play-off'. Este equipo tiene que ascender, aunque sabemos que va a ser muy difícil, pero también todos tienen que saber que el equipo que nos quiera ganar va a tener que sufrir muchísimo. Se va a tener que dejar el alma y también contar con que la suerte le acompañe. Los nuestros se lo van a dejar todo en el campo. Estepona va a ser una fiesta para el xerecismo porque tiene mucho mérito lo logrado.

–En la celebración con la afición se emocionó...

–Es lógico. Lo que hemos vivido en noviembre y diciembre para nosotros se queda. Hemos perdido a compañeros, hemos estado varios meses sin cobrar por diferentes problemas que ahora se están solventado... Las personas están por encima de todo y nadie ha puesto nunca una mala cara o ha tenido malos gestos en los entrenamientos... Esta afición es soberana, hace muy poco estaba en Primera y se ha volcado con el equipo y conmigo. Ahora, puedo dormir un poco más tranquilo, al menos ya le he dado algo. Ojalá le podamos dar el ascenso, que es lo que se merece toda esta gente y el club.