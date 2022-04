Una sufrida victoria de 'play-off' (0-1)

Sufrido triunfo de 'play-off'. El Xerez CD se ha impuesto al Sevilla C por 0-1 con un golazo de Iván Navarro a los diez minutos y ya tiene garantizado su concurso en la fase de ascenso a Segunda RFEF. La explosión de júbilo y alegría contenida durante una larga y dura temporada fue total. Los azulinos celebraron a lo grande junto a los más de 200 aficionados desplazados hasta la José Ramón Cisneros una victoria trabajada ante un rival incómodo en muchos momentos y que apretó en la recta final. El trabajo obtuvo su recompensa. Los xerecistas fueron mejores que su rival.

Tras el varapalo del pasado sábado en Chapín ante el Gerena con el polémico empate a uno de los rojinegros con un penalti más que dudoso en el último instante del descuento, el Deportivo tenía la segunda bola de partido en la Ciudad Deportiva hispalense para amarrar de forma matemática el 'play-off' de ascenso a Segunda RFEF.

Emilio Fajardo, con la baja del sancionado Borja, apostó por Jordan Lamela en la mediapunta y también retocó la defensa. Daviti no pudo entrar al final en la convocatoria (entró el canterano Migue Alonso) y regresó al centro de la zaga de inicio Rodri, mientras que Adri Rodríguez, una vez cumplido su partido de castigo, también recuperó la titularidad en la medular junto a Álex Colorado. Juanca tampoco pudo entrar por los cuatro encuentros de sanción que le han caído por la tangana al final de la cita del sábado.

Iván abre la lata

El partido arrancó con minutos de tanteo e imprecisiones en uno y otro equipo. El Sevilla C intentaba sin éxito superar la presión adelantada de los azulinos, ordenados y bien plantados para salir a la contra o hilvanar una buena jugada de ataque. Así, no tuvo que esperar demasiado. Iván Navarro, en un buen momento de forma, culminó una contra con una bonita acción personal. Tiró de calidad para abrir la lata con un trallazo desde la frontal del área ajustado al palo izquierdo de la meta defendida por Marius. 0-1. Minuto 10. Lo más complicado ya estaba hecho.

El gol xerecista rebajó los decibelios sobre el verde, los de Fajardo no tenían prisa y a los sevillistas les costaba generar peligro, pero el encuentro entraba en una fase peligrosa, ninguno de los dos equipos se hacía con el control del juego y apenas había oportunidades en una y otra portería.

Con el paso de los minutos, el Deportivo se asentó y le puso una marcha más al partido y a los 35 minutos, en una contra tuvo opciones de hacer daño. Una pérdida de balón de Álex Guti la aprevechó Álex Colorado y la defensa blanca abortó la jugada mandando la pelota a saque de esquina. El primer acto terminó con justa ventaja azulina y un Sevilla C atacando y protestando al colegiado, que no permitió que lanzamiento de un córner.

Joselillo, al palo

Con los mismos protagonistas en una y otra escuadra, arrancó un segundo tiempo en el que el cuadro azulino no podía dar concesiones para conservar o ampliar su renta de cara a lograr su objetivo. El segundo filial blanco movió ficha y Juan Díaz realizó un doble cambio a los 50 minutos buscando más mordiente. Entraron Arcos y Crespo en lugar de Raúl Rojas y Víctor Sánchez. Pero fue el Deportivo el equipo que acarició el gol. Un latigazo de Joselillo desde lejos (54') que obligó a Marius a realizar un paradón para despejar el balón a córner y en el 65', otra vez el extremo malagueño acarició el tanto, aunque en esta oportunidad su tiro se estrelló en el poste.

El Sevilla C, a arreones, no le perdía la cara a un encuentro que el Xerez CD no acababa de cerrar. En el 69', Rodri salvó el empate tras un remate de Talaverón (69') y en el 74', Marc Vito realizó el paradón de la mañana para desviar un gran cabezazo de Otero tas una falta lateral botada por Álex Guti.

Recta final tensa

El Deportivo jugaba con fuego y seguía perdonando ante un filial incómodo. En el 82', Iván Navarro no firmó de cabeza el segundo de milagro. Su remate se marchó desviado por muy poco. El crono avanzaba lento y el Xerez CD no quería confianzas tras lo sucedido contra el Gerena.

El descuento fue eterno, aunque los azulinos tiraron de experiencia y forzaron un par de acciones a balón parado que le permitieron respirar y los sevillistas pidieron penalti de David León por agarrón a Senra en el 92'. El colegiado, muy cerca y con criterio, dejó seguir la jugada.

Con suspense, el choque llegó a su final. Los azulinos lograban su clasificación matemática para disptuar el 'play-off'. Ahora, pelearán por lograr la tercera plaza que les dé ventaja. Para ello, tendrán que esperar porque el Córdoba B hizo sus deberes y goleó al Tomares por 5-1 y el Ciudad de Lucena aún debe disputar dos partidos.