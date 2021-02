Esteban Vigo acepta la propuesta del Xerez CD

Esteban Vigo regresa al Xerez CD. El técnico del ascenso a Primera División ha aceptado al propuesta del Deportivo y vuelve a la que considera su casa, por lo mucho que le marcaron tanto la entidad como la ciudad, para lograr el ascenso a Segunda B.

El entrenador malagueño será presentado a las dos de la tarde de este miércoles en las instalaciones de la Real Escuela del Arte Ecuestre.

Las negociaciones han sido muy duras porque Boquerón era reacio a entrenar en Tercera pero, finalmente, ha dado el sí a los dirigentes azulinos. De este modo, el xerecismo ve cumplido su deseo, tener en el banquillo al preparador que hizo historia en la entidad y en la ciudad en la temporada 08/09.

El técnico ya ha dirigido al Deportivo con anterioridad en tres ocasiones. La primera vez aterrizó en el cuadro azulino de la mano de José María Gil Silgado en la temporada 03/04 tras cesar a Carlos Orúe.

Temporada 03/04

Con el equipo muy mal posicionado, revirtió la situación y logró el objetivo. El empresario sevillano lo destituyó tras lograr el reto a falta de un par de jornadas para el final de Liga. Estuvo al frente del plantel 29 partidos, en los que sumó 11 victorias, 10 empates y 8 derrotas.

Campaña 07/08

Su vuelta en la 07/08 fue aún más milagrosa. El Deportivo estaba hundido en la tabla y con pie y medio en Segunda B. Nadie confiaba en la remontada. Lo volvió a conseguir. En 18 choques, logró 8 triunfos, 6 empates y encajó cuatro derrotas y dejó al equipo en Segunda.

Ascenso a Primera

La siguiente temporada fue la mejor de la historia del club en Segunda y alcanzó la gloria con el ascenso a Primera División proclamándose campeón de Liga con unos números que dan vértigo, 24 triunfos, 10 empates y sólo 8 derrotas. Pero no llegó a entrenar en Primera al Xerez CD y terminó en el Hércules, club al que también devolvió a la máxima categoría.

Curso 12/13

En la 12/13, los caminos de Vigo y el Deportivo volvieron a encontrarse y esta vez las cosas no salieron bien. Regresó con ilusión pero desde el primer momento al equipo le costó. Después de 26 partidos, con 5 victorias, 7 empates y 14 derrotas fue destituido. Carlos Ríos no mejoró la situación y el Xerez CD cayó a Segunda B, una categoría en la que no llegó a militar porque descendió a Tercera por los impagos y ya en manos de Ricardo García.

Ahora, vuelve al fútbol modesto y a un Xerez CD que nada tiene que ver con el que militaba en la elite, pero que mantiene sus mismas señas de identidad y que pelea por volver a ser grande a pesar de los problemas económicos.

Llega para debutar en el derbi ante el Xerez DFC como líder del subgrupo A de Tercera y con el propósito de colocar la primera de muchas que ayuden a reconstruir un nuevo Deportivo, totalmente diferente al que ha dejado Joaquín Poveda.