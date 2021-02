Esteban Vigo se estrenó como entrenador del Xerez CD en el derbi y no pudo hacerlo con un triunfo. Felicitó al rival, lamentó la derrota, pero se marchó satisfecho porque cree que su equipo tiene mucho margen de mejora y apuesta por seguir trabajando para cortar la dinámica.

–Estreno con derrota...

–Como siempre que me hago cargo del equipo, seguimos igual. No estoy contento porque hemos perdido y todos queríamos ganar, pero he visto cosas que tenemos que mejorar, otras que me han agradado y otras que debemos aprender. Esta categoría es muy complicada. Nos hicieron un gol en el minuto siete y, a partir de ahí, tuvimos que remar con el marcador en contra. Noté al equipo algo nervioso y no encuentro los motivos. De todos modos, esto ya está olvidado. Hay que pasar página y comenzar a preparar ya el próximo partido ante el Rota, que ahora tenemos casi dos semanas para poder hacerlo.

–¿Le faltaron días para preparar el partido y conocer mejor a la plantilla?

–A los entrenadores siempre nos faltan días para trabajar y de haber ganado me hubiesen sobrado. No es eso. Lo que tenía que trabajar lo trabajé y bien. Ahora, como he comentado antes, tenemos dos semanas para concretar.

"Hay que felicitar al rival, que nos sometió a una presión bastante buena"

–¿Qué le gustó y en qué debe mejorar su equipo?

–Durante los días que he trabajado con el equipo vi que la posesión del balón es muy buena y en este partido no la tuvimos. Ahí, también hay que felicitar al rival, que nos ha realizado una presión bastante buena, que no era fácil de superar. El equipo tiene calidad para superar eso pero no puso en práctica lo que pudo hacer. Insisto, vi al equipo nervioso. Ahora, como les he comentado a ellos en el vestuario, hay que estar tranquilos, seguimos primeros y hay que ganar los partidos que nos restan.

–El Xerez DFC se ha colocado a un punto, ¿le preocupa que el equipo se sienta presionado al haber perdido la ventaja?

–Cuando tienes una cierta ventaja con el segundo y además pierdes con ellos, te recortan. Hemos dado un paso atrás, pero eso no significa que a partir de ahora el equipo no vaya a estar a tono o no vaya a competir. Tengo que buscar que lo haga y, con la calidad que hay, espero que saque adelante los partidos.

–¿Cómo vio la expulsión de Juanito con roja directa?

–La hemos estado analizado y no sé que habrá puesto el árbitro en el acta, pero sí tengo claro que no me ha parecido una jugada tan agresiva como para una roja directa. El árbitro tiene su criterio y hay que respetarlo.

–¿Puede afectar a la moral del equipo encajar dos derrotas seguidas después de toda la campaña sin perder?

–Voy a intentar por todos los medios que no le afecte, ese es mi trabajo. Voy a intentar que nos olvidemos y afecte lo menos posible. El equipo está capacitado para estar dónde está y para seguir cosechando los resultados que ha obtenido para colocarse ahí. Hay que mirar la frente, esto es historia, ha pasado ya y toca levantarse.

–¿Cómo se ha sentido en el banquillo después de tanto tiempo sin entrenar?

–Antes del partido le comenté a los jugadores que estaba más nervioso que ellos. Hacía tanto tiempo que no entrenaba que llevo dos días durmiendo regular. Vuelvo a una categoría que hace mucho que dejé y es una categoría nueva para mí. De todos modos, el fútbol es igual en todas las categorías, once contra once, juega con un balón, en campos buenos y en campos malos. Hay que tirar para adelante y no vale echar la vista atrás, hay que pensar en mañana.