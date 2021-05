Esteban Vigo resopló de alivio con el pitido final de Viñolo Payán y la clasificación del Xerez CD para la final por el ascenso a 2ª RFEF. A los azulinos se les puso todo cuesta arriba en la segunda mitad de la prórroga, pero el tanto de Rares metió al Deportivo en la pelea final, que será contra el Ceuta.

-Esteban, cuánto sufrimiento.

-El fútbol es así, hay veces que se gana muy fácil y otras que te cuesta mucho más. Es verdad que lo hemos tenido todo cuesta arriba en una parte del partido con la expulsión de Juanca. Sabíamos lo que iban a intentar hacer en la prórroga. Se han adelantado en esa acción del penalti y hemos podido empatar con un jugador menos. A veces hay cosas impensables, pero lo bonito de este deporte es lo que te da.

-Con diez y 0-1 ¿ve el partido perdido?

-No lo he visto perdido, sinceramente no. He visto que se nos ponía más difícil, pero sabíamos que por lógica al menos íbamos a tener una ocasión y la que hemos tenido la hemos metido dentro. Luego al final hemos tenido otra, pero la que cuenta es la que ha subido al marcador.

-¿Cómo ha visto las acciones polémicas? El penalti y vuestro gol.

-Por un lado, tengo que decir que no me pareció penalti. Me parece que quien toca con la mano es el número 14 del Puente Genil, Félix creo que ha sido. Nuestra jugada es rápida, pero parece ser que tampoco... pues mira, una cosa por la otra. A veces (el árbitro) está muy bien y en cualquier momento puede cometer un error y aquí no hay VAR.

Sufrimiento "Con la expulsión de Juanca y el gol todo se puso cuesta arriba, pero lo bonito de este deporte es lo que te da"

Acciones polémicas "No me pareció penalti y nuestra gol parece que tampoco... pues mira, una cosa por la otra"

Final en casa "Si tuviéramos que elegir, es perfecto, pero se nos pone de cara sólo un poquito, el Ceuta es un rival difícil"

Desde el banquillo "Los suplentes son muy importantes, tienen que estar preparados física y mentalmente para aportar"

-A la final, en casa y contra el Ceuta. ¿Se pone la cosa de cara?

-Bueno. Tampoco pensábamos, o la gente podía pensar, pero yo no porque sé el equipo que tiene, y ha pasado ante un equipo como el Lucena, que es muy potente. Esto lo único que va a hacer es que nosotros vayamos a entrenar toda la semana sabiendo que vendrá un rival difícil como lo ha sido el Puente Genil.

-¿Pero, mejor en casa?

-Sí, claro, sin ninguna duda. Si tuviéramos que elegir, la elección es perfecta. Se nos pone un poquito, pero un poquito, de cara, pero los partidos hay que jugarlos.

-El ascenso a Primera fue increíble, pero lo de este domingo, con la gente tan entregada...

-Es bonito, porque venimos de un resultado francamente malo y comprobasteis la cara que se nos quedó. Se ha conseguido sufriendo. Este equipo tiene que sufrir, ya lo sabéis.

-La baja de Álex se ha notado bastante, porque era el que estaba secando a Miguel García.

-Álex y Lolo se entienden bien dentro del campo y cuando tienes que hacer un cambio por lesión te trastoca todos los planes. Lo importante de todo esto es lo que les he dicho a ellos esta semana, que los suplentes son importantísimos porque en cualquier momento se puede saltar al campo y hay que estar preparado. Para mí es fundamental tener a todos los del banquillo en condiciones óptimas, mental y físicamente para que puedan aportar.

-Rodri venía de bastante tiempo de inactividad y ha sido titular y Rares, que no suele tener muchos minutos, marcó tanto en Puente Genil como aquí.

-Ese es nuestro trabajo. Que Rares cuando salga lo haga en las mejores condiciones y aporte al equipo, porque si no aporta somos uno menos. Le he dicho lo que quería que hiciera y lo ha cumplido perfectamente y además nos ha dado la posibilidad de jugar la final. Lo de Rodri, cuando yo llego era titular y tuvo la mala suerte de lesionarse. Lleva varias semanas entrenando bien y he tomado la decisión de ponerlo”.