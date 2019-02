Ezequiel se apunta al derbi de El Rosal

Dos meses y medio después de sufrir un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, Ezequiel ya está por fin en condiciones de reaparecer. El lateral portuense ha dejado atrás el calvario del dique seco y tiene muchas opciones de entrar hoy en la lista de convocados para el derbi con el Cádiz B en El Rosal, lo que sin duda sería una recompensa tras varias semanas de trabajo en solitario.

Ezequiel ha estado entrenando esta semana con el grupo a pleno rendimiento, ayer se le vio en La Granja poniendo a prueba su zurda y parece que ya solo le falta coger el ritmo de partidos. El lateral explica que "tengo unas pequeñas molestias todavía cuando golpeo con la derecha pero tengo la suerte de que es la derecha, que no es mi pierna natural de golpeo. El lunes ya entrené con el equipo, me metí y la sensación es esa, que me falta un poquito de ritmo pero por ahora la rodilla no se me está resintiendo y la verdad es que va muy bien".

Ahora, el siguiente paso es ir convocado y empezar a jugar minutos: "Pienso que ya lo que me queda a partir de ahora es intentar coger ritmo, teniendo algo de minutos en los partidos y entrenando con los compañeros poco a poco iré cogiendo la condición física tan buena que tenía antes de lesionarme", y es que lo peor quedó atrás: "Sí, la verdad es que son días en los que entrenar solo, fortalecer en el gimnasio, es complicado. Es complicado a nivel de cabeza, ya una vez que estás con el grupo y vienes a entrenar se hace más ameno, la verdad. Es una sensación de que estás jugando, estás bien, y ahora de repente te toca verlo desde la grada, se hacen los partidos interminables pero bueno, al final te tienes que acostumbrar y a base de esfuerzo todo llega a la normalidad".

Y en estas semanas ha tenido que ver desde la grada al equipo: "Ahora estamos teniendo un poco menos de suerte de cara al gol o cada vez que llegan el rival nos hacen daño pero toca seguir es esto es muy largo, todavía queda mucho y no tenemos que decaer", máxime al estar acoplándose los últimos refuerzos: "El equipo sí que es cierto que se ha reforzado, los jugadores que han venido están aportando su granito y es pronto, aún les falta esa confianza con el resto de compañeros que quieras o no, adaptarse a un equipo nuevo cuesta. Hay jugadores que van a dar todavía mucho más rendimiento y eso va ayudar al equipo a dar ese plus y ese saltito", a lo que sin duda tratará de contribuir también Ezequiel, ya disponible para la causa: "Yo siempre que salga voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ayudar al equipo en todo lo que pueda, eso está claro pero yo creo que esa es la mentalidad de todo el mundo".

Ahora llega el derbi con el Cádiz B y Ezequiel, exfutbolista amarillo, sabe que el líder será un rival complicado pero subraya que "aquí tenemos claro que cualquiera puede ganar a cualquiera. Nosotros hemos hecho buenos partidos contra gente que está arriba y sin embargo contra gente de abajo hemos perdido cuando nadie se lo esperaba. Al final ellos pueden tener eso en contra también, van primeros, son los mejores ahora mismo pero tenemos un equipo que puede plantar cara y estoy seguro que nuestras oportunidades las vamos a tener".

Y es que el objetivo del Deportivo es ir mejorando semana a semana, partido a partido: "Pienso que lo fundamental es el trabajo, que la gente vaya cogiendo confianza y poco a poco llegarán los resultados y ya luego miraremos dónde estamos. Pero no nos tenemos que obsesionar con que nos sacan 7, 8 o 9 puntos sino en que el equipo trabaje bien y ya luego vendrán los resultados, y al final de temporada se verá dónde estamos".