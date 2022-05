Fajardo: "Ha sido un placer y un orgullo entrenar al Xerez Club Deportivo"

Emilio Fajardo, técnico del Xerez Club Deportivo, lamentaba tras el partido contra el Ciudad de Lucena la eliminación de su equipo, apuntaba que "nos vamos muy dolidos por toda esta gente que ha venido" y en unas palabras que sonaban a despedida aseguró que "ha sido un placer y un orgullo haber entrenado a un histórico".

El entrenador alicantino lamentó que después "de hacer lo más difícil" –empatar, forzar la prórroga y ponerse por delante– "hemos pensado que ya estaba hecho y nos han venido los dos goles. Es muy injusto y muy doloroso por los chavales y por el club, porque se queda otra vez a las puertas y un equipo de la solera del Xerez Club Deportivo, con esta masa y esta gente, se merece ya una alegría de las grandes y lo único que espero es que sea muy pronto".

Fajardo cree que el empate a dos en la prórroga hace incluso más daño al equipo que el 2-3: "Les hemos dado la opción en dos pérdidas de balón y un saque de banda. No nos suele ocurrir esos fallos de concentración, pero ha llegado el empate y aún así nos valía, pero con el tercero nos ha terminado de destrozar".

"Hemos tenido dos o tres minutos de relajación, el segundo gol nos hace mucho daño y el tercero nos destroza"

Así que reconoció que su equipo no supo jugar el tiempo extra tras lograr el 2-1. "Justo cuando más metidos estábamos hemos tenido dos o tres minutos como si nos hubiéramos relajado, desde fuera ha dado esa sensación. El 2-2 nos ha hecho mucho daño y el tercero es un centro de un lateral que nos remata el otro lateral y no debe de ocurrir".

De esta forma, apuntaba que "nos vamos muy dolidos y de forma cruel, pero creo que hay que estar muy orgullosos del equipo porque lo ha dado todo y cuando uno lo da todo, poco hay que reprochar. Estamos hablando de dos acciones técnicas que muchas veces ocurren y no acaban en gol. Cuando uno se deja el alma por su escudo y su club sólo queda agradecerle a los chavales lo que han hecho y a nuestra gente, a la que no hemos podido ofrecerle el pase, a los que han estado y a los que no están. Por mi parte, ha sido un placer haber entrenado a un histórico y superorgulloso de los míos".

"Desde mañana tienen que poner las bases para que este equipo luche la temporada que viene para ser campeón"

Preguntado por si había sido su último partido en el banquillo xerecista respondía: "Ahora mismo termino contrato y no sé mañana. Como es mi último día a día de hoy, tengo que agradecerlo porque todo han sido palabras de cariño y elogio. Me han hecho ser xerecista, me han impregnado de xerecismo y eso es difícil inclusive para un entrenador, porque los técnicos vamos a un lado u otro igual que los futbolistas y hacerte de un equipo es complicado y a mí me han hecho ser xerecista y tengo que agradecerlo y como no sé si voy a tener oportunidad lo hago ahora. Ha sido un orgullo entrenar al Xerez Club Deportivo. Este equipo ha estado en Primera División hace muy poco y va a volver y lo único que tienen que hacer es desde mañana poner la primera piedra para el año que viene intentar ser campeón".

La afición sufre un nuevo palo tras el de la temporada pasada, "el palo es muy gordo, pero viendo la reacción de nuestra gente, creo que se han sentido orgullosos de sus jugadores. Es que los chavales se lo han dejado todo, el alma, y no ha podido ser y cuando uno lo da todo no se puede reprochar nada. Estamos muy dolidos por no lograr el ascenso, pero es cuestión de tiempo. Hay que poner unas grandes bases porque si se pone la base desde mañana este equipo tiene que luchar para ser campeón, no para jugar play-off, y ese tiene que ser el siguiente objetivo, quedar primeros sí o sí la temporada que viene".